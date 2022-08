BILA SAM JAKO UPLAŠENA, TRESLA SAM SE! Oglasila se Aleksandra Nikolić nakon operacije, pa podijelila jezive slike sa svojim fanovima: Jedva pijem vodu, trpim strašne bolove

Bivša zadrugarka Aleksandra Nikolić hirurškim putem izvadila je biopolimer iz usana, što je prije ulaska u “Zadrugu” uradila i njena suparnica Dalila Dragojević, piše Alo.

– Ovo sam ja nakon operacije. Imam bolove, ali to je normalno prvog dana. Pijem lijekove, iako vodu jedva mogu da popijem uz njih. Ništa ne mogu da jedem, ali i ne traži mi se hrana. Sve je još uvijek sviježe, nije se namjestilo kako treba. Podići će se gornja usna, donja će se spustiti, a otok će proći – objasnila je Aleksandra, pričajući jedva razgovetno od konaca u usnama.

– Nikad više neću napraviti grešku da odem kod neprovjerenog hirurga. Usta su mi smetala jer su ružno izgledala i ružno su se snimala. Čovjek treba da bude onakav kakav je prirodno, a ne da se koriguje zbog trenda da sve bude što veće, a nekad je manje zapravo prelijepo. Niko me nije nagovorio na operaciju, sama sam donijela tu odluku – dodala je Nikolićeva.

– Za sedam dana vadim konce. Doktori su mi zabranili da se smijem i da pijem na slamčicu. Bila sam jako uplašena kada sam išla na operaciju. Bukvalno sam se tresla. Ipak, doktor mi je ulio povjerenje i ništa osim davanja anestezije nisam osjetila. Sad čekamo završne rezultate, ali se nadam da se ništa neće iskomplikovati.

– Dođe mi da tužim osobe koje su mi stavljale biopolimer. Uništili su mi usta. Počele su na usnama da mi se prave rupe i neravnine. Niko me nije upozorio na posljedice. Vidjeli su da sam klinka i samo su htjeli da mi uzmu novac. Više nikada neću raditi ništa, osim što doktor treba da mi sredi ivice usana kad mi skinu konce, ali samo hijaluronom, to je to – dodala je nekadašnja zadrugarka.

– Da sam imala ovu pamet ranije nikada se ne bih ovako unakazila. Imala sam lijepe usne, ali čovjeku nikad nije dovoljno. Plašim se da zaspim kako ne bih slučajno oštetila konce. Srećom je mama išla sa mnom na operaciju jer ne znam kako bih sama sve to izdržala. Nije svejedno sam otići. Djevojke i djevojčice, učite se na mom primjeru i nemojte da radite kod neprovjerenih ljudi bilo šta!

