OTKRIVENA ISTINA O DALILI I FILIPU CARU: Sve potvrđeno!

Ona je na odmoru sa novim dečkom, kojeg krije od očiju javnosti, a njena drugarica je sada otkrila da je najveći problem što ona u svojoj glavi i dalje nije raščistila odnos sa Filipom Carem, piše Novi.

– Dalila je raskinula sa Filipom, ali i dalje ne može da se pomiri sa tim. On joj je bio veliki oslonac u rijalitiju. Iako su imali više loših faza tokom svog odnosa, nego dobrih, shvatila je da ne može bez njega. Sve vrijeme mu tjera inat, a to neće izaći na dobro. Filip joj je nekoliko puta nakon raskida slao poruke, ali Dalila nije žejlela da ulazi u dublju konverzaciju kako ponovo ne bi bila povrijeđena – priča Dalilina drugarica i napominje kako se Dragojevićeva sve vrijeme u javnosti pravi da se zaljubila u novog dečka.

– Nije istina da Dalila ima momka, to je neka ljetna avantura. Sve vrijeme u javnosti pokušava da dokaže kako je srećna u ljubavi, ali to nije tako. U isto vrijeme tjera inat i Filipu, ali i bivšem suprugu Dejanu Dragojeviću. Želi da njih dvojica pate za njom, tako što će u medijima vidjeti da ona ima momka i da je srećna. Nažalost u svemu tome ona se izgubila i samu sebe zavarava. To joj ne treba nikako. Utjehu traži na moru. Marijana Zonjić joj sve vrijeme pravi društvo, jer Dalila smatra da joj je ona dobar prijatelj. Tokom odmora im prilazne razni momci. Troši novac, kupuje sebi skupe stvari kako bi svi pomislili da ih dobija od momka. Sve su to prolazne faze i medijska pompa koja njoj trenutno prija – dodaje ona.

Dalilina drugarica napominje kako bivša rijaliti učesnica želi da postane voditeljka na televiziji “Pink“.

– Još kad je ulazila u rijaliti, Dalila je sa produkcijom pričala da joj je neostvarena želja da bude voditeljka na “Pinku“. Samim tim sada na sve načine pokušava da postane voditeljka “Zadruge”, možda kao neke dopuna Dušici. Ona smatra da ima dobre kvalitete za voditeljku i da nju narod voli. Ubijeđena je da će televiziji dodatno skočiti rejting, ako je zaposle. Još uvijek nije sigurno šta će se dogoditi, ali postoji mogućnost da ako ne postane voditeljka “Zadruge“, ponovo od septembra uđe u rijaliti, jer je zavisna od medijske pompe koja je prati, kaže ova djevojka.

