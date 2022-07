Od Amerike do Australije: Više od 500 učesnika startalo na 48. Una regati

Više od 70 plovila s oko 500 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Evrope, Amerike i Australije krenulo je na vodenu karavanu dugu 100 kilometara od Bihaća do Bosanske Krupe, javlja Anadolu Agency (AA).

“Nakon dvije godine pauze zbog korone ponovno smo tu i sve je spremno. Organizirali smo i sigurnost učesnika na vodi i sada svi mogu uživati. Učesnici su došli iz različitih krajeva svijeta što potvrđuje da je Una regata promotor BiH, njenih prirodnih ljepota i turističkih kapaciteta”, kaže Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una koji je organizator ovogodišnje Una regate.

“Došla sam iz Holandije na poziv prijateljice koja je ovdje rođena. Pričala mi je o ovom prirodnim ljepotama, zbog kojih sam došla. Nisam se pokajala, oduševljena sam”, kaže Ana iz Holandije.

Regata se vozi u tri etape. Prva, današnja od Martin Broda do Štrbačkog buka, druga do Bihaća se vozi sutra, a zadnja od Bihaća do Bosanske Krupe se vozi u subotu.

“Učestvovala sam do sada u pojedinim dionicama, ali ovaj put vozim cijelu regatu i jako sam uzbuđena. Lijepo vrijeme, dobro društvo, i jedinstveni adrenalin uz vodene sportove garantiraju pravu zabavu”, kaže Selma Šiljdedić iz Bihaća.

Sutra će uz doček regate u Bihaću biti organizirani skokovi s gradskog mosta i blobbing takmičenje, a na završnici u Bosanskoj Krupi bit će proglašeni najbolji učesnici, odnosno Neptun i Unska sirena.

