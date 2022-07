VELIKA ŠOK ISPOVIJEST DEJANA DRAGOJEVIĆA: Dalila po kući i Šepku ostavljala čudne stvari

– Kada treba da pričam o Dalili, meni odmah bude muka! Imao sam 21 godinu kada sam je upoznao i bio sam slijep jer sam se zaljubio. Tada sam vjerovao da je to ljubav za cijeli život. Na mene su uticali i ljudi iz rijalitija koji su mi pričali da je dobro što sam sa njom, a zapravo su me gurali u rupu i dno. Trebalo je da slušam članove svoje porodice, jer su mi samo oni željeli dobro. Majka mi je govorila da ne treba da budem sa Dalilom, ali nisam joj vjerovao. Ispostavilo se da je moja Biljana za sve bila u pravu – kaže Dejan i dodaje da mu je poslije svega drago što sa bivšom ženom nema potomstvo:

Taj brak je bio katastrofa od samog starta, a ja sam verovao da će se sve promeniti nabolje. Hvala Bogu što sam odlučio da nemam dete sa njom. Sada ću biti veoma oprezan kada budem pravio bebu sa nekim. Meni od Dalile ništa ne treba; ni auto, ni kuća, bitno mi je samo da sam od nje razveden. Iako mi papiri još nisu stigli, osjećam se kao razveden i zbog toga sam presrećan. Sve što smo zajedno stekli ostavljam njoj, a nagrada koju sam dobio kao pobjednik “Zadruge” samo je moja. Takođe, neka slobodno koristi naš zajednički Jutjub kanal, ja sam sebi otvorio novi i svakog dana se snimam.

Dejan kaže da je poslije svega zahvalan Filipu Caru, sa kojim ga je Dalila prevarila u rijalitiju.

– Primijećivao sam još na samom početku neke simpatije između njih dvoje i Filipa krivio za sve. Međutim, na kraju sam mu zahvalan na svemu. Mislim da on i Dalila nisu stvarno raskinuli, već da su u tajnoj vezi. Kriju da su zajedno zbog članova svojih porodica. Šta god da rade, to je njihova stvar i ne zanima me.

Crna magija

Dejan otkriva da uskoro ide da provjeri da li mu je Dalila bacila crnu magiju kao što se spekulisalo:

– Ako imam neku bačenu magiju, to ću uskoro saznati kada odem u Bosnu kod Karamujića. On je hodža koji će vidjeti da li imam neke čini i koji će mi pomoći. Ne mogu bez dokaza da tvrdim da mi je Dalila nešto radila, ali je tačno da sam nalazio po kući neke čudne stvari kojih ne želim ni da se sjećam.

Dragojević kaže da će “Zadrugu 5” pamtiti samo po leijpim stvarima: po pobjedi i po tome što je u rijalitiju našao dejvojku Aleksandru Nikolić.

– Meni je rijaliti dosta pomogao psihički, ali ne bih više nikad ulazio tamo. Osvojio sam prvo mjesto i osvojio prelijepu djevojku, šta ću više od toga? Aleksandra je dobra devojka i baš je volim. Bila je uz mene u najgorim trenucima. Sada mi je malo čudan osjećaj kada treba da se poljubimo i da imamo se*s, a oko nas nema kamera. Aleksandra i Dalila ne mogu ni da se uporede. Sada imam jednu čistu i iskrenu vezu, zbog koje ne gubim porodicu i prijatelje. Lijepo nam je i volio bih da jednog dana ona bude majka moje djece – priča Dejan, koji već ima plan kako da sebi i svojoj dragoj obezbijedi svjetlu budućnost:

– Od novca koji sam osvojio u “Zadruzi” planiram da pokrenem biznis sa svojim bratom Davidom. Ne bih ništa otkrivao, da se ne izjalovi. Aleksandru sam ubijedio da otvori svoj Jutjub kanal, narod je voli i zato treba da se snima kako provodi dan. Mi imamo dosta fanova od rijalitija i svi oni bi voljeli da vide šta nam se dešava posle “Zadruge”.

Idem u crkvu i u džamiju

Dejan kaže da mu je muka od priče da je promijenio veru i postao musliman.

– Planiram da se fotografišem i u crkvi i u džamiji, jer me jako nervira što traže da se izjasnim koje sam vjere. Ne znam zašto je to važno. Mogu ljude da pozdravim i sa “Bog ti pomogao” i da im se javim muslimanskim pozdravom.

Mogao sam da prebijem Cara u rijalitiju Dragojević kaže da je trenirao više borilačkih veština, ali da nije hteo da ih upotrebi kada mu je Filip Car oteo ženu.

– Trenirao sam fudbal, atletiku, tajlandski boks, kik-boks i običan boks. Iako sam znao borilačke vještine, nisam htio da se fizički obračunam sa Filipom u rijalitiju. Ne treba da dajem loš primjer mladima, a odmah bi me kaznili nedeljnim ili mjesečnim honorarom – priča Dejan.

