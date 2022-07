Profesor Lindov o kažnjavanju vozača romobila: Zakon nije primjenljiv, imamo i drugo rješenje

Profesor na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu Osman Lindov smatra da nije primjenjiv Zakono o uređenju saobraćaja u Kantonu Sarajevo, kojim je između ostalog propisano da osoba koja upravlja električnim balansirajućim prevoznim sredstvom i za kretanje koristi trotoar namijenjen kretanju pješaka, čini prekršaj te joj se može izreći novčana kazna.

On je u izjavi za Fenu kazao kako KS nema dovoljno biciklističkih staza kojima bi se mogli kretati električni romobili, te upozorava da ukoliko bi koristili kolovoznu traku i ukoliko dođe do sudara romobila i motornog vozila osoba koja upravlja električnim romobilom će dobiti težu tjelesnu ozljedu.

– Ovo što je KS uradio niko nije uradio, uradio je po nekom kantonalnom zakonu, koji nije primjenjiv. Ako se desi da se sudare romobil i motorno vozilo to je teža tjelesna ozljeda i eventualno ako se sudari s pješakom to su manje ozljede. To je zakon o uređenju saobraćaja a nije zakon o sigurnosti saobraćaja, tako da ne vidim zašto je ovo uradila sarajevska policija – kazao je profesor Lindov.

Prema njegovim riječima, svugdje u svijetu, pogotovo u Evropi, alternative javnom i individualnom prijevozu su mala prijevozna sredstva, koja su mnogo zdravija, i za ljude koji ih upotrebljavaju i za okoliš tih gradova.

– Među njih spadaju i romobili i oni su ušli u BiH. Dobro je da su ušli, s tim da i bicikla i romobili i skuteri i električna bicikla mi moramo nekako definirati u našim zakonskim rješenjima. Zakonska rješenja se najčešće i u Evropi, shodno dobrim praksama, prepisuju i mi bi trebali prepisati i tako riješiti taj problem. Nažalost, mi u BiH ćemo ući u proces da će zakon o saobraćaju donositi svi kantoni, ili entiteti i izgubićemo državni zakon i policija će provoditi nekakve svoje zakonska rješenja koja su na lokalnoj zajednici. Nažalost, to nije dobro dobro rješenje – kazao je Lindov.

Dodao je da bi bilo dobro rješenje nastaviti subvencionirati takve vidove prijevoza u svim urbanim sredinama, te praviti saobraćajnice koje će u sebi sadržavati biciklističku traku koja će imati mogućnost da se kreću i električni skuteri, romobili i električna bicikla,prenosi Depo

– To je rješenje za naše gradove, kao što su rješenja i u dosta evropskih gradova, na takav način smanjiti zagađenje – kazao je.

Lindov smatra da bi električni romobil trebalo uvesti u državni zakon o bezbjednosti saobraćaja.

– Ono što smo mi trebali na državnom zakonu ZOBS koji reguliše kretanje saobraćaj, kako pješaka, biciklista, motornog saobraćaja, uvesti pravilo da se romobili mogu kretati do 25 kilometara na sat uključujući da se mogu kretati sa posebnom opreznošću za ostale učesnike u saobraćaju, ako nema izgrađena biciklistička staza ili traka, i po trotoarima – kazao je, između ostalog, Lindov.

