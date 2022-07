SSSBiH: Insistiramo da Parlament FBiH usvoji prijedlog Zakona o minimalnoj plati 1.000 KM

Upravni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH (SSSBiH) održava u Sarajevu proširenu sjednicu posvećenu inicijativi za usvajanje Zakona o minimalnoj plati u Federaciji BiH, entitetu u Bosni i Hercegovini, javlja Anadolu Agency (AA).

Sjednica je sazvana u Domu sindikata u Sarajevu, a prisutnim su predstavljeni najnoviji podaci u vezi sa minimalnom platom u zemljama Evropske unije i regiona, troškovima života u Federaciji BiH te pravnim elementima neophodnim za usvajanje Zakona o minimalnoj plati, njegovoj opravdanosti i ustavnosti zahtjeva SSSBiH.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Selvedin Šatorović izjavio je da su osmoj vanrednoj proširenoj sjednici Upravnog odbora prisustvovali predstavnici svih granskih sindikata iz svih dijelova Federacije BiH, a da je jedina točka dnevnog reda bilo donošenje Zakona o minimalnoj plaći Federacije BiH koju je SSSBiH predložio u iznosu od 1.000 KM.

Ukazujući na to da je sjednica Parlamenta Federacije BiH zakazana za 26. jul i da na dnevnom redu nije predloženo donošenje predloženog zakona, Šatorović je kazao da su iz SSSBiH poslali vrlo jasnu poruku da insistiraju da se taj zakon nađe na dnevnom redu sjednice.

“Imajući u vidu da su ovakvo zakonsko rješenje podržali predsjednici svih klubova političkih partija koje djeluju u Parlamentu FBiH, očekujemo da se isti nađe na dnevnom redu i da bude usvojen“, rekao je Šatorović.

Drugi zaključak koji je usvojen na današnjoj sjednici Upravnog odbora SSSBiH je da do svake sindikalne organizacije dođe informacija kako je koji od ukupno 98 zastupnika glasao o Zakonu o minimalnoj plaći od hiljadu KM.

“Ne želeći da na bilo koji način politički djelujemo, mi želimo poslati poruku da ljudi sami procijene ko je to za bolji život radnika na području Federacije, a ko je protiv. Treći zaključak današnje sjednice je da se mi oštro protivimo izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju kojima će se broj dana bolovanja radnika koji su na teret poslodavca smanjiti sa 42 na 15. To bi zaista urušilo zdravstvene fondove zdravstvenog osiguranja. Ovo je pokušaj koji je već bio prije pet godina na Ekonomsko-socijalnom vijeću kada su predstavnici to vrlo oštro odbili, osudili i pozivamo poslodavce da, umjesto insistiranja na ovakvim rješenjima, dio svog profita ulažu u zaštitu na radu kroz povećanje plate radnika kako bi oni imali adekvatnu ishranu i manje boravili na bolovanju. Vrlo je jasno rečeno da su naši radnici u protekloj godini ostvarili preko četiri milijarde profita za poslodavce. Valjda je red da se jedan dio vrati i nama koji smo to za njih zaradili“, rekao je Šatorović.

Šatorović je pojasnio da predložena minimalna plata od hiljadu maraka, koja je predložena u zakonskoj formi, ne uključuje naknade, kao što su topli obrok, regres, prevoz, noćni rad i da se te naknade trebaju dodatno isplaćivati.

Na upit novinara o mogućim protestima u slučaju ne zadovoljenja zahtjev SSSBiH, Šatorović je kazao da ovaj Savez ne maše protestima i da će odluka o protestima biti donesena nakon što se vidi da li će Parlament FBiH na sjednici 26. jula uvažiti njihov zahtjev i usvojiti Zakon o minimalnoj plaći.

“Mi smo u protekle tri godine djelovanja organizirali dva prosvjeda i oba su imala konkretan cilj i učinak. Kada kažemo da će tog i tog dana biti prosvjedi, to neće biti jednodnevno okupljanje na način da ispunimo neku građansku obavezu koja je in ili moderno“, rekao je on.

Facebook komentari