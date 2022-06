Umjesto novih dionica, nove najave iz Autocesta FBiH

Tako je direktor JP Autoceste FBiH Elmedin Voloder u najnovijem, opširnom razgovoru za Fenu izjavio je da su intenzivirani radovi na ključnim dionicama autoputa na Koridoru Vc, te da je izgradnja tunela koji će prolaziti kroz Prenj (koji će se graditi minimalno 6 godina) dužine 10,5 kilometara, ključna za cijeli Koridor.

Dakako, poput svih ranijih direktora i Uprava, i aktuelnim je interes do izbora izabrati izvođače za dionice. Odabirom i uvođenjem izvođača “njihov posao” se završava.

U tom duhu, Voloder je najavio objavljivanje poziva za međunarodni tender, kao i za dionicu Mostar sjever – Mostar jug.

– Pred nama su godine značajnog povećanja obima gradnje i velikih ulaganja u završetak autoceste na Koridoru Vc. Naravno da je moguće ubrzati izgradnju i mi to već radimo na svim dionicama. Ukoliko uspijemo realizirati sve što planiramo uraditi, a već smo puno toga i uradili, rok do 2028. koji su naveli federalni premijer i resorni ministar su realni, uz uvjet izgradnje tunela Prenj u periodu od šest godina – naveo je Voloder za Fenu.

Po njegovim riječima, trenutno je aktivno osam gradilišta, na kojima se gradi još gotovo 40 kilometara autoceste, a ukupna investicijska vrijednost tih radova je oko 1,14 milijardi KM. U narednih šest do deset mjeseci planiraju ugovaranje i početak izgradnje novih 85 kilometara i to su poslovi vrijednosti 2,5 milijarde KM.

– Važno je reći da je finansiranje autoceste na Koridoru Vc zaokruženo osim dionice od Bradine do Ovčara, ali i to rješavamo i Evropska investicijska banka (EIB) je pokazala interes za finansiranje 50 posto od ukupnih sredstava, a u toku su razgovori sa resornim ministarstvom i Vladom FBiH za iznalaženje drugog dijela sredstava. Očekujemo da će Vlada FBiH u skorije vrijeme potpisati sporazume i za tu dionicu, što znači da ćemo moći započeti sa aktivnostima na svim dionicama na Koridoru Vc koje su ostale da se izgrade – istakao je Voloder.

U međuvremenu su, kako je dodao, raspisali tendere i na sjeveru i na jugu zemlje. Osim toga, na sjeveru pripremaju tender za posljednju dionicu od Ozimica do Poprikuša i u ovoj godini planiraju potpisati ugovore za sve dionice do Doboja.

– Naš plan je da sjeverni dio Koridora kroz Bosnu, od Sarajeva do Doboja, završimo do kraja 2025. godine. Na jugu su tenderi u toku i bit će do kraja godine ugovorene dionice i raspisani tenderi za sve dionice, osim od Bradine do tunela Prenj i od tunela Prenj do Mostara sjever, jer su ove dionice u fazi projektovanja – naveo je Voloder.

Jedini što bi u bliskoj budućnosti moglo biti završeno je tek dionica Tarčin-Ivan u dužini 6,9 kilometara, a za dvije godine građani će se moći voziti autocestom bez prekida u dužini od oko 130 kilometara, od Bradine na ulazu u Hercegovinu do Poprikuša nadomak Žepča.

Voloder se potom požalio na procedure, činjenicu da je koridor Vc bio podijeljen na mnogo manjih dionica, teške trase itd.

Iako ni na vidiku nema kraja izgradnji autoputa u BiH, Voloder već najavljuje kako su preduzeti prvi koraaci u pripremi planske i projektne dokumentacije za pripremu izgradnje autoceste na Jadransko-jonskom koridor.

Voloder je rekao da nisu zadovoljni dosadašnjom dinamikom donošenja odluka, brzinom provođenja nabavki, brzinom gradnje.

– Ključni zadatak nove Uprave je da ubrzamo proces izgradnje. Nedostatak rada na projektnoj dokumentaciji i pripremama za gradnju u proteklim godinama je izražen problem i jasno je da kasnimo, da je sve trebalo biti u fazi izgradnje u svim pravcima. Izgubljeno vrijeme ne možemo nadoknaditi, ali možemo svi ozbiljnije pristupiti svojim obavezama i uraditi puno više i dosta brže. Bez izgrađene cestovne infrastrukture, kao i željezničke, nema razvoja društva i zajednice – naglasio je Voloder koji uz evidentna kašnjenja (primjer dionica Tarčin-Ivab) slavodobitno poručuje da je nova Uprava najavila da će insistirati na poštivanju rokova gradnje i da će početi koristiti ugovorom predviđene klauzule za kažnjavanje izvođača koji budu kasnili sa izvođenjem radova,PIŠU Vijesti

– Započeli smo i krenuli u puno investicija. Iako su rezultati već vidljivi, najveći dio će biti vidljiv tek u narednom periodu. Sva ova ulaganja trebaju da doprinesu kvalitetnijoj i sigurnijoj saobraćajnoj povezanosti koja s druge strane doprinosi privredi i razvoju zemlje – rekao je direktor JP Autoceste FBiH Elmedin Voloder za Fenu.

Sukob interesa

Inače Elmedin Voloder se kao direktor Autocesta Federacije Bosne i Hercegovine nalazi u direktnom sukobu interesa, jer je kao direktor firme Divel, koja se bavi projektovanjem cesta i mostova, na Koridoru 5C dobio milionske poslove od ovog javnog preduzeća.

“Iako je sa suvlasnikom dogovorio prodaju svog udjela firme, pod velikim je znakom pitanja koliko je to fiktivna prodaja i u kojoj mjeri je ostvario finansijsku korist, jer je kao prvi čovjek Autocesta određivao ko će dobivati unosne poslove, od projektanata do izvođača radova”, ukazali su ranije iz Stranke za BiH.

Prema riječima SBIH-a, dolaskom na ovu funkciju Voloderu je ostalo sada samo da svoje projekte realizuje.

“Osim toga, Divel ima stručni nadzor u procesu građenja od početka radova na izgradnji autoceste na Koridoru 5C, što investitoru, u ovom slučaju Voloderu kao direktoru Autocesta, dodatno odgovara”, dodaju.

Za SBiH, kako su istakli, to što poslove sada radi investitor, a nekadašnji projektant ukazuje na korupcijske rizike i radnje.

“Divel je od Autocesta dobio nekoliko ugovora čija je vrijednost veća od 8,8 miliona KM. Od toga su tri ugovora vrijednosti 7,1 miliona KM sklopljena u 2019., odnosno u vrijeme dok je Voloder bio zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH. Ova firma je od 2015. od javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini dobila čak 68 ugovora ukupne vrijednosti 13,8 miliona KM, a svi su vezani za usluge izrade saobraćajnih projekata, nadzora nad izvođenjem radova i poslovima revizije projektne dokumentacije. Tako je Divel i nakon njegovog imenovanja, nastavio dobivati poslove za izradu projektne dokumentacije za nekoliko dionica magistralnih cesta od javnog preduzeća Ceste FBiH, i to u julu i decembru prošle godine”, tvrde u SBiH-u.

