Tuka deseti u trci na 800 metara u Parizu

Naš atletičar trku u “Gradu svjetlosti” osvojio je deseto mjesto, rezultat kojem je kumovala činjenica da u posljednje vrijeme ima dosta fizičkih problema.

“Ono što ne znate, niti sam htio potencirati, dok ne bude prošlost, jeste to da sam u posljednje vrijeme prolazio kroz jedan teži period u svojoj dosadašnjoj karijeri, pa je i sve to utjecalo na lošije rezultate i sporije ulaženje u formu iako sam trenirao jako, jako dobro. Čak i po povratku iz Maroka, dva dana sam se osjećao jako loše, imao sam velike mučnine, probleme sa stomakom, pa se nadam da to neće ostaviti traga na moje tijelo i da ću izvući svoj maksimum u narednim trkama”, rekao je Tuka uoči početka mitinga u Parizu.

Tuka je je svoje deseto mjesto osvojio sa vremenom 1:46.88 . Kao prvi je kroz cilj prošao Benjamin Robert sa vremenom 1:43.75, Peter Bol je bio drugi sa 25 stotinki zaostatka, dok je Nizozemac Van Diepen bio treći sa vremenom 1:44.14.

Tuka je pretprošle sedmice imao svoj posljednji nastup, a na mitingu u Rabatu je zauzeo peto mjesto. prneosi “N1“.

