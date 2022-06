PRODUKCIJA IZVELA VIKI – KADROVI IZ SPOLJNOG SVIJETA: Evo s kim se susrela

Milionski auditorijum televizije Pink uzdrmala je teška životna ispovijest zadrugarke Viktorije Mitrović, koja je prije nekoliko nedelja emitovana u emisiji “Premijera”, a pravi šok uslijedio je tek kada je ostala u drugom stanju sa Markom Osmakčićem, koji je napustio ”Zadrugu 5”, tako što je lažirao smrt oca Franja Osmakčića.

Viktorija Mitrović prolazi kroz težak perioda, ali je ipak smogla snage da otvori dušu i u razgovoru sa voditeljem “Premijere” Nemanja Vujičić, otkrije sve što joj leži na srcu i duši.

Trudna zadrugarka je u velikoj ispovijesti priznala da se plaši za bezbjednost, kako svoju, tako i svoje porodice. Istakla je da bi joj bilo mnogo lakše da nema dijete, jer je ovako uplašena za nju. Iako se ne kaje zbog odnosa sa Osmakčićem, Viki priznaje da ovo nije očekivala od njega, jer ga je zaista zavoljela. Kako kaže, na početku odnosa je bila prisutna samo strast, ali kasnije ga je zavoljela, te ni sama ne zna šta će biti dalje.

Plaši se posljedica koje može kasnije da snosi ukoliko bi sačuvala Markovo dijete. Ni sama ne može da povjeruje kakvi su Osmakčići ljudi jer se naslušala stravičnih detalja o slučaju Mateje L. iz Zageba koja je navodno nakon gubitka Markove bebe nestala.

Viki je ovom prilikom progovorila i o Markovim prijetnjama, koje nisu bile jasno definisane do samog kraja, a kada se interesovala za to šta će je snaći ukoliko odluči da zadrži bebu, on joj je samo govorio ”Vidjet ćeš!”, što joj je utjeralo strah u kosti.

Facebook komentari