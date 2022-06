DALILA OTKRILA ZAŠTO NE MOŽE DA IMA DECU: Tužna priča zadrugarke učinila da svi zanijeme, Filip joj se podsmevao

Naredno pitanje u emisiji “Pitanja gledalaca” voditeljka Ivana Šopić pročitala je Dalili Dragojević.

– Namještaš se na ruletu da gledaš u Cara, možeš li ga ostaviti na miru ili si izgorjela što nije htio da dođe u izolaciju?

– Jeste bilo tako, ali nema više toga. To su bili poslednji trzaji. Nema više toga. Toliko se sinoć napravila zavrzlama da li me je društvo ostavila, ko je bio tu, totalno se prebacila tema. Kao on se tobože našao tu da mi pomogne. Pomagao mi je isključivo Đedović. Njegov prilazak nije bio iz ljubavi, nego jer je Đedović urgirao da on priđe. Sve što se izdešavalo jutros, hajde, bio je i bes, ali sam pažljivo slušala i gledala reakcije. Znaš kad si uveren da ti neko priča nešto što si sumnjao odavno. Kad sam dobro razmislila o svemu, obukla sam kupaći, otišla na bazen, sve mi se sveglo. Shvatila sam da nema više vajde da ja tražim opravdanja za tog čoveka. Taj čovek ne može da me isprati, nije mi pružio poštovanje i ljubav. Vraćala sam se svaki put, on ima momente kad se umili, kad je pitom, kad pomislim da se stvarno pokajao. Što dalje od mene. Zamoliću ga ovako, ne želim da ga pogledam, nemoj da dira moje stvari. Moje stvari neka ne dira, do sada mi je polomio X stvari, ja njegovo nisam ništa. Potrgao mi je ogrlicu od oca – govorila je Dalila.

– I ti meni od sestre – odgovorio je Car.

– Nije bilo namere. Mojim stvarima ne prilazi. Poslednje atome snage sam uložila u ovaj odnos. Toliko mi je zla naneo, ja treba da budem zlo koje korača ovom zemljom, da budem iskonsko zlo, jer me je on u takvu proizveo. Rekao mi je da nemam decu jer sam zlo. Udario je tamo gde sam najslabija. To mi pišu samo oni na Instagramu koji me mrze, a ne čovek koji me voli. Ne može da nijedna devojka ne valja, da svaka budi bes u njemu, a da on je zlatan. Ne može mene da poredi sa bivšima. Ja sam kriva što sam dopuštala sebi neke stvari. Ne vraćam se na staro. Dosta je, stop, prvi put treba da naučim sebe da cenim. Znaš kad u sebi nemam više ono ni da zaplačem. Jutros nisam imala suzu da pustim ispod jorgana, presušili su izvori – istakla je Dragojevićka.

– Od početka do kraja se slažem. Ne mogu da ispratim takvu osobu. Moja najveća greška što sam sebi dozvolio da završim sa njom posle nekih stvari. Stojim pri onome što sam rekao. Smatram da ta žena nije spremna za ono što je pričala, nije kompetentna. Samo ne želim da mi dolazi, prilazi, prebacuje, neću ni ja više, niti ću joj zamerati bilo šta. Sve što ja radim moja stvar, šta ona radi, njena stvar. Moja greška je bila u utorak, bila mi je krivo, ali popisao sam – rekao je Filip.

