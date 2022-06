SINOĆ JE NAPUSTIO ZADRUGU – OTKRIO SVE O DEJANU I DALILI DRAGOJEVIĆ: Ovo je pobjednik Zadruge 5

Svi očekuju kraj, najnervozniji su ovi što su belaj pravili. Pričao sam sa MC Aleks, plaši se reakcije roditelja i brata – rekao je Dino na početku.

Za koga mislite da će biti pobjednik? – pitala je Dušica Dina i goste.

Nenad Aleksić Ša, apsolutni pobjednik. Volio bih da budu Karić ili Miki, može Sandra – rekao je Ša.

Ja bih volio da Sandra pobijedi – dodao je Fran Pujas.

Dejan, iza njega Sanja Grujić, meni je Sanja top – rekao je Bane Đokić.

Ja bih volio da Deki pobijedi, to sam rekao na intervjuu. On je meni favorit. Oni su dobri ovih par dana, Aleks i on, nema ona te teorije zavjere. Njoj kad je dosadno, napravi svađu neku. Juče je baš Dejan rekao da se poslije dužeg vremena nisu posvađali poslije “Pitanja novinara”. Dejan ima pozitivnu nervozu, a Dalila negativnu. Dejan ima želju da pobjedi – istakao je Dino.

