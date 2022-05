‘Da nije bilo HVO-a, ne bi danas bilo ni BiH’: Čović na obilježavanju godišnjice zaustavljanja tenkova JNA

U sklopu obilježavanja 31. obljetnice zaustavljanja tenkova JNA na Pologu i Dana branitelja Grada Mostara u subotu su položeni vijenci i zapaljene svijeće ispred Spomenika poginulim hrvatskim braniteljima kod Hrvatskog doma hercega Stjepana Kosače u Mostaru,piše Depo.

Vijence je položilo i svijeće zapalilo izaslanstvo Hrvatskog narodnog sabora na čelu s predsjednikom Draganom Čovićem te braniteljske udruge proistekle iz Domovinskog rata.

Predsjednik HDZ-a i HNS-a BiH Dragan Čović kazao je medijima kako ovaj datum, 7. svibnja, ima svoju posebnu dimenziju.

– To nije samo zaustavljanje tenkova u Pologu. To je bio vrlo jasan odgovor da JNA sa svojim nakanama da podijeli prostore Republike Hrvatske, od juga do sjevera, u tome neće lako uspjeti i apsolutno je tada najveći dio njih to shvatio – istaknuo je Čović.

Po njegovim riječima, to je bila poruka i RH koliki je značaj povezanosti ovog dijela BiH i RH. Siguran sam, istaknuo je Čović, da svi oni vojni analitičari pa i drugi koji prave analize tih vremena od prije 31 godine, razumiju kakve smo poruke tada poslali.

Zbog toga mi je drago da se prisjećamo svih žrtava Domovinskog rata, svih onih koji su dali sebe za svoj dom, za svoj narod i za svoju domovinu, kazao je Čović.

– Uspjeli smo na jedan poseban način motivirati i sve one koji su možda i drugačije gledali na bližu povijest hrvatskog naroda u BiH i zbog toga ne treba iznenaditi da već par godina imamo sve institucije RH koje razumiju poziciju hrvatskog naroda u BiH i značaj hrvatskog naroda za očuvanje BiH.

Da nije bilo Hrvatskog vijeća obrane, mi danas ne bismo imali BiH, ne bismo mogli tražiti te naše ustavne elemente jednakopravnosti kao konstitutivnog naroda, tražiti da nas predstavljaju legitimni predstavnici i zbog toga sam siguran da ćemo u tome u konačnici uspjeti – poručio je Čović.

Smatra kako i premijer Hrvatske Andrej Plenković na jedan način i predsjednik RH Zoran Milanović na drugi način čine jedan poseban doprinos, pozitivnu sinergiju da ‘mi možemo zajedno s predstavnicima međunarodnih institucija tražiti bolje uređenje BiH, federalizaciju BiH, da osiguramo trajno elemente funkcionalnosti BiH da ona dobije svoju europsku šansu i budućnost, a da hrvatski narod nikad više ne brine o tome hoće li im netko drugi birati predstavnike’.

-Bez hrvatskog naroda u BiH kao konstitutivnog i legitimnog kojeg će predstavljati legitimni predstavnici u institucijama vlasti, a isto tako želimo i za bošnjački i srpski narod, nema BiH, nema europske BiH, a mi ćemo učiniti sve da BiH ima svoju europsku budućnost – poručio je Čović.

General Domovinskog rata Ilija Ile Vrljić osvrnuo se na događaje koji su se na današnji dan prije 31 godinu dogodili na Pologu.

Kazao je da kao sudionik tog vremena, danas s ove točke gledišta može reći kako se miješaju različite emocije.

– Sretan što si preživio i što danas možeš ovdje nazočiti i prisjećati se, a isto tako miješaju se tužne emocije jer nema onih koji su bili s nama.

To jutro kada su tenkovi krenuli iz Sjevernog logora jasno je da je puk bio uznemiren i ovdje smo se na Balinovcu prvo okupili, a to je organizirao pokojni Tihomir Mišić. Onda prolaskom tenkova prema Širokom Brijegu, narod se u Širokom Brijegu organizirao i na Pologu zaustavio tenkove – prisjetio je Vrljić.

Naveo je kako smatra da kojim slučajem tenkovi nisu zaustavljeni tada bi JNA ostvarila svoj cilj i vjerojatno bi Hrvatska bila prekinuta na dva dijela.

– Niti bi danas imali Hrvatsku u ovom obliku, a vjerojatno ni BiH – zaključio je Vrljić.

Inače, obilježavanje je započelo jutros biciklističkom turom Put spasa Mostar-Goranci-Bile-Polog. Nakon toga je upriličen mini-maraton Široki Brijeg-Polog, a također su na Spomeniku poginulim hrvatskim braniteljima u Pologu položeni vijenci i zapaljene svijeće, nakon čega je u Crkvi rođenja Blažene Djevice Marije na Pologu održana misa za poginule i umrle branitelje iz Domovinskog rata.

