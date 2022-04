Da li kiša uvijek pada 1. maja?

Najhladnije je bilo 2016. godine sa maksimalnom temperaturom vazduha od samo 12 stepeni Celzijusovih, a najtoplije 2012. i 2013. godine uz dnevnu temperaturu malo iznad 30 stepeni Celzijusovih.

Prema prognozama, u nedjelju, 1. maja, u prvom dijelu dana biće sunčano i prijatno toplo, dok se poslije podne očekuje naoblačenje i kiša, prvo na jugu i u centralnom pojasu, a potom i u sjevernim predjelima.

Već oko podneva očekuje se postepeno naoblačenje na jugu i u centralnom pojasu koje donosi povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, koje će poslije podne zahvatiti i sjeverne krajeve. Suvo i sunčano biće samo na krajnjem jugu,pišu Nezavisne

Jutarnja temperatura vazduha od dva do devet, na jugu do 12, a dnevna od 19 do 24, te u višim predjelima od 14 stepeni Celzijusovih.

KIŠA 1MAJ

