Milanović: Blokirati ulazak Finske u NATO dok se ne promijeni Izborni zakon u BiH

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović dao je izjavu za medije u Zagrebu. Tom prilikom je komentarisao ulazak Finske u NATO.

– Bitna je velika profesionalna kopnena vojska. Dakle, mladi muškarci, kvragu. I sofisticirani raketni sustavi, njima Rusija uništava Ukrajinu. Američki sekretar i ministar odbrane putovali su na pulferu vagona po noći, to je ponižavajuće.

To je zato što Rusija ne dopušta da se leti. To je situacija u kojoj živimo. To je stvarnost, da vrh Amerike mora krišom ići u Ukrajinu. Vjerojatno u dogovoru s Rusima – rekao je Milanović.

Sabor će blokirati ulazak Finske u NATO

On kaže da Hrvatski sabor treba blokirati ulazak Finske u NATO dok se ne promijeni izborni zakon u BiH.

– Ići korak dalje i u to uvlačiti Finsku, koja je 50 kilometara od Sankt Petersburga. Mislim da je to opasno šarlatanstvo. Međutim, ne možemo reći ne. Nama je Finska važnija od Hrvatske i Hrvata u BiH, je li?

Što se mene tiče, nek uđu u NATO, nek pikaju bijesnog medvjeda penkalom u oko. Ali dok se ne riješi pitanje izbornog zakona, dok se ne natjera Bakira Izetbegovića da promijeni izborni zakon, sabor ne smije ratificirati ničiji pristup u NATO.

To je naš historijski srebreni metak. Meni je žao što se to slama na uzornoj državi kao što je Finska, volio bih da oni nas podrže u našim problemima – rekao je Milanović.

Kada će Zagreb navijati da BiH bude u EU?

Kazao je da je za Finsku pitanje ulaska u NATO od vitalnog značaja.

– Za Finsku je to vitalno pitanje, i za nas je hoće li u Hercegovini hrvatskog predstavnika birati Hrvati. E sad će to čuti ljudi koji inače ne bi čuli. Jer ovoga je dosta.

Mi sad imamo situaciju da Finska može preko noći u NATO, a Bugarska i Rumunija ne mogu u Šengen. Albanija i Sjeverna Makedonija ne mogu početi pregovore, Kosovo nije priznato. Može, ali sad će se Hrvati naplatiti, sad ćete nas čuti – rekao je Milanović te dodao:

– Ne tražimo da Finska ili Švedska promijene ime u Ikea, nego da samo kažu Amerikancima da se ovo riješi. Za mene je to vitalan nacionalni interes, države, nacije i naroda. Da BiH bude uređena država. Onda će Zagreb navijati da BiH bude u EU – poručio je Milanović. prneosi “Avaz“.

Facebook komentari