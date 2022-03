HOROR U REGIONU: PETERO LJUDI UBIJENO U PORODIČNIM TRAGEDIJAMA

Crni niz počeo je ubistvom roditelja iz lovačke puške u selu Kusadak, a nastavio se ubistvima u Leskovcu i Beogradu. U sva tri slučaja sinovi su digli ruku na roditelje. Javnost za ove incidente smatra odgovornim upravo njih, roditelje.

Dešava se da kada mladi ojačaju, kada uđu u adolescenciju i kada i pod uticajem hormona dobiju na moći, a roditelji polako gube moć usljed godina, e onda djeca krenu da vraćaju – rekla je za Kurir televiziju porodični psihoterapeut Vera Despotović.

U većini slučajeva djeca su bila žrtve, prije nego što su postali napadači.

Najznačajniji zadatak krivično pravnih institucija je da prepoznaju takve ljude i da kroz institucije sistema dovedemo do toga da se ta indisponiranost ne ispolji u agresiju – kaže saradnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja Aleksandar Stevanović.

Da se agresija ne bi ispoljila, potrebno je da se reaguje na vrijeme. To se nažalost rijetko dešava, jer je većinu roditelja sramota da priznaju da njihovo dijete ima neki problem. To je bio slučaj i u Kusatku gdje niko nije znao da mladić boluje od šizofrenije. prneosi 1Hayat“.

