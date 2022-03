Ko je bila Madeleine Albright – Majka Haškog tribunala koja je podržavala Dodika

O ulozi pokojne Albright Anthony Lake je govorio:

“Madeleine Albright i ja smo za novi pristup Bosni, prvo pridobili ostale članove administracije. Nakon serije konzultacija u augustu 1995., predsjednik Clinton me poslao u Evropu kako bih pokušao nagovoriti saveznike da nas podrže i da se uključe u naše napore. Otišao sam u Bonn, Pariz, Madrid, London i druge evropske prijestonice. Za razliku od nekih ranijih pokušaja kada smo nagovarali i gotovo molili Evropljane da nam se pridruže, ovaj put smo izabrali ultimativan ton. Nakon što bih opširno izložio naš stav, vrlo sam jasno upozorio domaćine da je predsjednik čvrsto odlučio da ćemo, s njima i bez njih, u Bosni ubuduće znatno više koristiti silu kako bismo potpuno zaustavili rat. Po povratku u Washington, dogovorili smo se s Richardom Holbrookeom da on preuzme konkretne pregovore sa svim glavnim akterima sukoba u Bosni. Njegov je napor, na kraju, doveo do Daytonskog sporazuma,”

Madelaine Albright, zbog svoje podrške Haškom tribunalu, u medijima je nazivana i “majkom Haškog tribunala”, 2002. godine u Hagu je svjedočila u procesu protiv Biljane Plavšić.

Tokom svjedočenja govorila je o “nezamislivim užasima koji su se desili tokom rata u BiH između 1992 i 95 godine, rekavši da Biljana Plavšić snosi određenu odgovornost za zločine koji su počinjeni tokom sukoba, ali da je na kraju rata podržala Daytonski mirovni sporazum.”

Nakon smrti Albright CNN je opisao njenu ulogu u sukobima u bivšoj Jugosalviji, naročito u BiH.

“Raspad komunističke Jugoslavije na nekoliko nezavisnih država, uključujući Srbiju i Crnu Goru, Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju, 1990-ih je izazvao divlja krvoprolića nezabilježena na kontinentu od Drugog svjetskog rata. Izraz “etničko čišćenje” postao je sinonim za Bosnu, gdje su srpske snage lojalne Miloševiću pokušale stvoriti zasebnu državu protjerivanjem nesrpskog civilnog stanovništva.” piše CNN.

“Clintonova administracija nije intervenisala sve do genocida u Srebrenici 1995. godine, kada su Srbi ubili 8.000 muslimanskih muškaraca i dječaka, što je dovelo do Dejtonskog mirovnog plana uz posredovanje SAD-a. Ali kada je Milošević tada pokušao da preseli svoj etnonacionalistički plan na Kosovo , Clintonova administracija je okupila koaliciju da ga spriječi da tamo radi ono što mu je u Bosni uspjelo.

Albrigtova je optužila Miloševića da stvara ” užas biblijskih razmjera ” u svojoj “želji da istrijebi grupu ljudi” – muslimansku većinu na Kosovu. Bila je u to vrijeme pod žestokim kritikama u Vašingtonu, a neki su NATO vazdušne napade nazivali “Albrightinim ratom”, dok su je drugi optuživali da je pogrešno procijenila Miloševićevu rješenost. Albright je 1999. na kritike odgovorila: „Preuzimam punu odgovornost zajedno sa svojim kolegama jer vjerujemo da je za nas neophodno da ne stojimo po strani i ne gledamo šta Milošević planira da uradi“, dodajući da „ne možemo gledati zločine protiv čovječnosti. ”

Zanimljivo je da je Albright podržavala Milorada Dodika tokom njegovih političkih početaka u kojima je Dodik zagovarao ulazak BiH u NATO, priznavao genocid u Srebrenici i oštro osuđivao glorifikaciju ratnih zločinaca. Nažalost, njena procjena je, pokazaće vrijeme bila potpuno pogrešna.

Madeleine Albright nedavno je prihvatila poziv ministrice Bisere Turković da posjeti Bosnu i Hercegovinu te je podržala aktivnosti na euroatlanskom putu Bosne i Hercegovine. Posjeta se, da nije došlo do iznenadne smrti trebala desiti u junu. prenosi “n1“.

