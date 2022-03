Jezivi detalji o pronađenom tijelu o Dunavu: Oglasili se očevi Mateja i Jove

Ovim povodom oglasili su se očevi nestalih muškaraca, Nenad i Mile.

Nenad Periš, koji se u Beogradu nalazi više od 60 dana, kaže da ga je policija kontaktirala i rekla mu da se ne radi o Mateju.

“Da, policija me kontaktira u takvim situacijama i jučer je. Žao mi je unesrećenog čovjeka. Neka mu Bog da miran pokoj”, rekao je Nenad Periš za nportal i dodao:

“To nije Matej, odmah mi je policija rekla jer unesrećeni na sebi ima crne patike. Policija kontinuirano vrši potragu kako na vodi tako i na kopnu. I u stalnom smo kontaktu”, dodao je Matejev otac.

“Sad čujem za to nađeno tijelo, ne znam da li je to moj sin. Niko me nije obevijestio od nadležnih i evo godinu i po dana ležim i ne mogu da ustanem od tuge i neizvjesnosti gdje mi je sin. Umrijet ću koliko se nerviram, nisam živ”, kazao je Mile Kecman, Jovin otac za Kurir.

Inače, leš koji je nađen u poodmakloj fazi raspadanja sinoć kod Kostolca imao je samo noge i na njima crne patike.

“To je zapravo dio tijela, radi se o donjim ekstremitetima – nogama, dok gornji dio tijela nedostaje. Nije uočena ni odjeća, samo obuća. Zbog toga je nemoguće obaviti identifikaciju, a za sutra je zakazana obdukcija na kojoj će se utvrditi i uzrok smrti, ali i to o kom polu se radi”, kaže izvor Kuriru.

