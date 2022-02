Advokat Ifet Feraget poručio: Tužilaštvo i MUP KS su svjesno i namjerno pokušali da zataškaju ubistvo

Suđenje u slučaju “Dženan Memić” u Sudu Bosne i Hercegovine nastavljeno je danas. Sudi se bivšoj djevojci tragično stradalog mladića Alisi Ramić (djevojačko Mutap), njenom ocu Zijadu Mutapu, dvojici policajaca Hasanu Dupovcu i Josipu Bariću, te Muameru Ožegoviću – radniku hotela “Kristal” sa kojeg su nadzorne kamere snimile događaj u Velikoj aleji na Ilidži.

Advokat Muriza Memića, Ifet Feraget nakon suđenja je kazao da Kantonalnom tužilaštvu ne trebaju nikakvi dodatni izvještaji, jer od 8. februara Kantonalno tužilaštvo je vodilo istragu vezano za slučaj “Memić”.

Dodatni izvještaji

– Osmog marta su donijeli istragu za ubistva, 24. juna su donijeli naredbu za istragu saobraćajne nesreće. Danas smo čuli da su ljudi pušteni iz pritvora, jer im nije predložen pritvor zbog ubistva, a odmah su uhapšeni zbog saobraćajne nesreće, pa se postavlja pitanje koji su to novi dokazi pribavljeni za par dana, a nisu pribavljeni u pet mjeseci – rekao je Feraget.

Također, on je dodao da ako su do 24. juna vodili istragu za ubistvo, šta su onda otkrili, na osnovu čega su utvrdili da se radi o saobraćajnoj nesreći?

Od početka je kako kaže rađena svjesna i namjerna opstrukcija istrage jednog očiglednog ubistva.

– Ranije, pa i danas smo čuli usmene naredbe za izuzimanje snimaka videonadzora su date, a čuli ste da je policijski službenik ispred kuvajtske rezidencije po nalogu svog pretpostavljenog Hasana Dupovca devetog februara bio u kuvajtskoj rezidenciji, ali je saznao da je neko prije njega dolazio. Dakle, očigledno, ono što smo čuli ranije, prije izuzimanja snimaka neko je išao da uništava te snimke, da provjerava šta se na njima nalazi – poručio je on.

Dodaje da je potvrda o presudi Vrhovnog suda, iako se čekalo šest godina je potvrda svega onoga što govore.

– Kantonalno tužilaštvo KS i MUP KS su svjesno i namjerno pokušali da zataškaju ubistvo Dženana Memića i ono što najviše brine u cijeloj ovoj situaciji, mi još uvijek čekamo na neku savjest da progovore, međutim, izgleda da savjest nema ni u Kantonalnom tužilaštvu – poručio je advokat.

Cilj sastanka

Na pitanje o sastanku kazao je da je cilj sastanka da pitaju koliko im treba godina da dovrše ubistvo Dženana Memića i Davida Dragičevića.

– Meni ovo nije hobi, a očevima pogotovo. Mi smo danas konačno došli da pitamo gospodina Kajganića šta i kako dalje. Šest godina od ubistva Dženana Memića, četiri godine od ubistva Davida Dragičevića. Davor po ko zna koji put dolazi zbog toga u Sarajevo, snosi troškove. Gospodin Muriz Memić, pitajte me koliko je puta njih koštalo sve ovo što se dešava, ne uključujuči moje troškove, jer ja radim pro bono. Ne volim se time hvaliti, ali pitajte gospodina Muriz Memića ko je njemu pozajmio 100.000 KM za ovih šest godina. Nije niko. Sve što se zaradi daje se za proteste, za borbu. Prema tome ista je situacija i kod Dragičevića – rekao je Feraget.

Feraget je govorio da poligraf nije nikakav dokaz u postupku referirajući se na svjedočenje da su Mirza Ploskić i dvojica njegovih prijatelja bili podvrgnuti poligrafskom ispitivanju te da su reagirali na pojedina pitanja.

– Međutim, zaštićena svjedokinja je rekla da su oni pokazali takve reakcije na poligrafu, kao da im je poznato ko je počinilac i da im je poznato sredstvo kojim je izvršeno ubistvo. Trebalo bi pitati na osnovu čega i kad je vršeno poligrafsko testiranje. Mogli su čuti od nekoga šta se desilo, ko je ubio Dženana, čime. To je bila samo potvrda da je Tužilaštvo bilo u početku na tragu toga da se ovdje radi o ubistvu – rekao je Feraget.

Doći sa šatorom

Muriz Memić je kazao da je nakon današnjeg ročišta jasno da vozilo Renaul Clio nema veze s cijelim događajem.

– Znači, poturani su dokazi.Vidjeli smo šta su zaštićeni svjedoci rekli kako je istraga vođena. Jedan je rekao da ne može vjerovati kako je vođena istraga, da do njih nisu dolazili nalazi.Kockice se slažu. Jeste da je stresno. Na današnji dan Dženan je ukopan. Šest godina je prošlo… Dalida Burzić i Sabina Sarajlija su imale sve, ali nisu željele ovo završiti, rekao je Muriz Memić.

Odgovarajući na pitanje novinara je li Alisa Mutap kontaktirala porodicu Memić, a nakon što je zatražila od Tužilaštva da stupi u kontakt sa svjedokom koji je vidio nju i Dženana na Ilidži.

– Alisa Mutap nas nije kontaktirala. Mi već tada više nismo imali kontakt, a ja sam po istom prijavio MUP-u KS. Šta su oni uradili po toj mojoj prijavi, je li saslušan taj svjedok, čut ćemo dalje u ovom postupku – rekao je Muriz Memić.

Feraget je poručio da je od strane Alise Mutap postajalo interesovanje o tome ko je svjedok i ko je mogao vidjeti nju i Dženana u Velikoj aleji.

– Nećemo govoriti ko su ta lica – rekao je advokat.

Davor Dragičević je rekao da je ovaj dan za njega prekretnica.

– Evo već gledam ovdje, 27. marta ću postaviti šator, pošto imam veliko razočarenje od Tužilaštva BiH i ovaj dan će sigurno odrediti moju dalju borbu. Izgleda da ću morati ovdje doći sa šatorom da se borim za svoje ubijeno dijete. Ovo apsolutno više nema smisla. Ovo je mrcvarenje oca Muriza Memića, Ifeta Ferageta. Pričamo o nečemu što je Vrhovni sud već donio presudu. Šest godina pričamo o saobraćajnoj nesreći, četiri godine o čemu se priča, ni o čemu. Moje dijete je ubijeno isto kao i Dženan Memić – rekao je Dragičević.

Poručio je da je konačno vrijeme da ovo Tužilaštvo, institucija smije ili ne smije.

– Pitao sam i prije četiri mjeseca. Ja sam dijete izgubio. Ne interesuje me ni entitet, ni država Bosna i Hercegovina. Mene kao zvjer progone. U Banjoj Luci spavaju mi ispred kuće. Sve i jedan od građana u Banjoj Luci me mrzi. Vidim im to u očima. Od mene je režim napravio neprijatelja. Jel treba od brata djecu da mi ubiju, od kumova? Nećemo to dozvoliti. Neću otići dok mi ne daju imena ubica. Neće biti mira. Niko me ne shvata ozbiljno – rekao je Dragičević,piše Avaz

Facebook komentari