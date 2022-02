FETO ustanove u BiH u kaljuži dugovanja za poreze i doprinose

Na listi poreskih obveznika sa dugovanjima po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada koju je zaključno s krajem 2021. godine objavila Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine, našle su se i obrazovne ustanove koje se povezuju sa terorističkom organizacijom Fetulahci/FETO, a koje su aktivne u Bosni i Hercegovini, javlja Anadolu Agency (AA).

Prema informacijama PUFBiH-a zaključno s 31. decembrom 2021. godine, najveći dužnici su javna preduća, koja se nalaze u samom vrhu liste sa pojedinačnim dugovanjima većim od po 100 miliona konvertibilnih maraka.

Ukupni saldo dugovanja svih 4.405 dužnika sa liste iznosi 2.686.439.213,03 KM, od čega su 627.902.651,88 KM kamate, odnosno dugovanje na osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada ukupno 4.405 pravnih lica registrovanih u Federaciji BiH premašuje 2,6 milijardi konvertibilnih maraka.

Prema objavljenoj listi, Privatna gimnazija “Richmond college”, obrazovna ustanova koja se povezuje s terorističkom organizacijom FETO, državi duguje više od 343.000 KM.

Dug Međunarodne osnovne škole “Richmond park international primary school” koja je aktivna u Sarajevu, premašuje 309.000 konvertibilnih maraka (KM), dok dug Međunarodne srednje škole “International high school”, također u Sarajevu, premašuje četvrt miliona KM, odnosno iznosi više od 255.000 KM.

Ustanova koja se povezuje sa terorističkom organizacijom FETO, a koja djeluje u Zenici “Richmond park international primary school”, na ime poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada, na datum 31. decembar 2021. godine, državi duguje 202.448,18 KM. Na listi dužnika je i “Tursko-bosanski Sarajevo koledž” sa dugom većim od 107.000 konvertibilnih maraka.

Dugovanje druge obrazovne ustanove koja se povezuje s terorističkom organizacijom FETO i koja djeluje u Zenici, a radi se o “Richmond park international secondary school” premašuje 104.000 KM.

Prema listi PUFBiH-a, dug obrazovnih ustanova povezanih s terorističkom organizacijom FETO, premašuje 1.320.000 KM. Lista uključuje dužnike s dugom iznad 50.000 KM.

– Terorista bjegunac razotkrio laži o promjenama vlasničke strukture FETO ustanova u BiH –

Obrazovne i druge ustanove povezane s terorističkom organizacijom Fetulahci/FETO, nakon krvavog pokušaja državnog udara koji je ta teroristička organizacija izvela 15. jula 2016. godine u Turkiye, orkestrirano su negirale povezanost s FETO-om i objavljivale informacije o prodaji i preuzimanju ustanova od strane trećih lica ili kompanija.

Tako su i FETO ustanove “Bosna Sema” u BiH objavile prelazak pod okrilje britanskih i američkih firmi, sve s ciljem prikrivanja povezanosti s tom terorističkom organizacijom.

Član terorističke organizacije FETO Onder Aytac, bivši predavač na Policijskoj akademiji u Turkiye i jedan od najpoznatijih bjegunaca pred turskim pravosuđem, koji jako dobro poznaje FETO strukture, oglasio se krajem prošle godine na društvenim mrežama u vezi sa školama koje djeluju u Bosni i Hercegovini, a povezane su s tom terorističkom organizacijom.

On je potvrdio ranije informacije da je promjena vlasničke strukture u FETO ustanovama samo laž koja se iznosi širom svijeta, ne samo u BiH.

Aytac je objavio da su nastavnici koji rade u FETO školama u BiH pod velikim pritiskom, da im se ne plaća obeštećenje pri odlasku te da rade za niske plate.

On je na svom nalogu na društvenoj mreži Twitter postavio pitanje o tome da li su FETO škole u Bosni i Hercegovini u kaljuži velikih zaduženja.

Nadalje, postavio je pitanje da li takozvani rukovodioci FETO-a u BiH nastavnike u svojim školama vide kao robove te zbog čega im se ne isplaćuje obeštećenje, ali i zašto su im izuzetno niske plaće.

U nizu pitanja na Twitteru Aytac je podsjetio i da su članovi ove terorističke organizacije u BiH otvarali restoran i turističku agenciju, pitavši od kada se to smatra “služenjem” ili “hizmetom” što je bila ključna riječ kojom je teroristička organizacija FETO vrbovala imućnije članove, prije svega privrednike, koji su organizaciju pomagali i finansijski.

“Govore da su firmu preuzeli Amerikanci, da su je preuzeli Englezi. Međutim, to je samo druga vrsta laži o odnosu na one koje iznose u mnogim krajevima svijeta”, objavio je on i dodao:

“Svi znaju ko ih je preuzeo ili nije. To je konzorcij Mustafa Ozcan, Talip Kucuk, Mustafa Yesil ili njima slični”.

– Teroristička organizacija FETO –

Teroristička organizacija Fetullahci (FETO) odgovorna je za krvavi pokušaj puča u Turkiye u noći 15. jula 2016. godine.

Riječ je o terorističkoj organizaciji koju predvodi Fetullah Gulen, nastanjen u Sjedinjenim Američkim Državama, a čije izručenje je Republika Turkiye zvanično zatražila od SAD-a.

Članovi te terorističke organizacije godinama su, namještanjem ispita, napredovali u službi, infiltrirajući se tako u institucije države. Potom su, najprije u decembru 2013. godine, pristalice FETO-a u pravosuđu Turkiye montiranim procesom o navodnoj korupciji pokušale procesuirati brojne visoke zvaničnike.

Nekoliko godina kasnije uslijedio je i krvavi pokušaj državnog udara terorista FETO-a, odnosno pokušaj puča kojeg su izveli oficiri koje je FETO infiltrirao u tursku vojsku.

Istraga u vezi s terorističkom organizacijom FETO pokazala je da se radi o globalnoj mreži koja ne predstavlja opasnost samo Republici Turkiye, nego i svakoj drugoj zemlji u kojoj je aktivna. Na to su u više navrata i ukazivali turski zvaničnici. Tokom pokušaja puča u Turkiye ubijena je 251, a ranjene su 2.734 osobe.

