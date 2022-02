Snijeg i jak vjetar u Sarajevu

Snijeg i jači udari vjetra zahvatili su mnoge dijelove Sarajeva, glavnog grada Bosne i Hercegovine, javlja Anadolu Agency (AA).

Jutros je na stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine (FHZMBiH) saopćeno kako je narandžasti meteoalarm na snazi u regijama Livno i Sarajevo gdje se očekuju udari vjetra između 50 i 70, lokalno do 80 kilometara na sat.

Na području regija Foča i Trebinje gdje je na snazi, takođe, narandžasti meteoalarm očekuje se mjestimično pojačan vjetar s udarima od 17 do 22 metra u sekundi (61 do 80 kilometara na sat).

Žuti meteoalarm sa udarima vjetra između 40 i 60 kilometara na sat prognozira se za regije Mostar, Bihać i Tuzla.

U utorak u Bosni i Hercegovini se očekuje pretežno oblačno u centralnim i istočnim područjima gdje u jutarnjim satima lokalno može padati slab snijeg. U ostalim područjima umjereno oblačno i sunčanije. Vjetar u Bosni većinom slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne jaka bura koja će poslije podne oslabiti. Jutarnja temperatura zraka većinom između minus četiri i jedan, na jugu do pet, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između dva i osam, na jugu i u Krajini do 10 stepeni.

U srijedu više oblačnosti se očekuje prije podne u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Razvedravanje u drugom dijelu dana. U ostalim područjima pretežno sunčano. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između minus četiri i jedan, na jugu zemlje do četiri, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između šest i 12 stepeni.

U četvrtak u Bosni i Hercegovini preovladavaće pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između minus tri i tri, na jugu zemlje do šest, a najviša dnevna temperatura zraka između sedam i 14 stepeni.

