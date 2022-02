‘Ja sam probosanski političar… Svi oni koji me napadaju zbog govora u NSRS zanemaruju drugi dio poruke’

Trebat će malo ohrabrenja da se vratimo u institucije BiH, a da budem konkretan – pregovarači iz Neuma vrlo su jasno zaključili tko bi trebao još malo poraditi da tomu da domaćim snagama dođemo do dogovora, kaže predsjednik HDZ BiH

Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i lider HDZ BiH i HNS-a, Dragan Čović izjavio je da još uvijek postoje šanse za dogovor o izbornoj reformi u BiH te da razgovori o tom i drugim otvorenim pitanjima nemaju alternativu.

– Dakle, i dalje nam ostaje obveza razgovarati, kako unutar Federacije predstavnika Hrvata i Bošnjaka, tako i na državnoj razini sa Srbima. Treba otopljavati odnose između naroda, jer BiH tako funkcionira. Trebat će malo ohrabrenja da se vratimo u institucije BiH, a da budem konkretan – pregovarači iz Neuma vrlo su jasno zaključili tko bi trebao još malo poraditi da tomu da domaćim snagama dođemo do dogovora. Hoće li se to u narednim danima desiti ne znam. Ja i ovim putem pozivam one koji su sudjelovali u pregovorima da izbjegnu taktiku očuvanja statusa quo, prebacivanja odgovornosti na druge i dobivanju na vremenu kako bi mogli ovladati još nekim pozicijama koje pripadaju legitimnim predstavnicima hrvatskog naroda, kazao je Čović u intervjuu za „Večernji list“.

Ističe da u ovom trenutku nema preduvjeta za organiziranje izbora, bez obzira što će netko kazati da se izbori mogu održati. Kada je u pitanju najavljeno zasjedanje Sabora HNS-a, Čović kaže kako će se tada donijeti odgovarajuće odluke.

– Razgovori nemaju alternative i ja ću i unutar HNS-a kazati da mi moramo potpuno zaštititi poziciju hrvatskog naroda, ali i jačati odnose s bošnjačkim narodom u Federaciji, jednako tako i sa srpskim i svaki problem koji imamo moramo rješavati mirnim putom, izbjeći bilo kakve sigurnosne i pravne probleme u BiH. Pod svaku cijenu izbjeći taj scenarij, a što će odlučiti Sabor HNS-a za sada je rano govoriti, kazao je Čović.

Odbacio je kao grube i maliciozne laži navode kako HDZ ultimativno traži samo rješenja koja će jamčiti toj stranci da zastupa Hrvate i njemu osobno da bude član Predsjedništva BiH.

– Mi sve radimo da napravim dogovor, ali dogovor koji neće tjerati Hrvate da imaju jednog kandidata da bi on bio izabran. Onda to nije demokratski proces. Trebamo imati mogućnost živjeti isti politički pluralizam kao što ga danas imaju druga dva naroda. Niti jedan model ne treba promatrati tako što bi bilo ako bi svi Hrvati glasovali za jednog kandidata ili stranku. To je pogubna politika. Naša želja je da stvorimo uvjete da se stvori pluralizam, ali upravo zbog ovakve situacije mi smo natjerani da djelujemo kroz HNS kao jedan politički subjekt i idemo faktički s jednim kandidatom za Predsjedništvo. Što prije napravimo dogovor o izbornom zakonu, otvorit će se prostor za demokratsko natjecanje među Hrvatima. Bitno je da rezultat bude izbor hrvatskog naroda, kazao je on uz ocjenu da nam treba sustavno rješenje temeljem Ustava BiH koji jamči jednakopravnost hrvatskog s druga dva naroda, a ne navodni „ustupci“ pojedincima ili strankama.

Čović poručuje da se povjerenje između Bošnjaka i Hrvata mora jačati i da to mora biti primarni zadatak i trajan proces, ali da je i za to potrebno više iskrenosti.

-Mi moramo jačati povjerenje između naroda, a da bi s to postiglo moramo djelovati i kroz medije i praktično na terenu, između osoba i političkih subjekata. To se odnosi i na cijelu BiH, jer bi time stabilizirali i te odnose. Znači, na isti način graditi odnose i sa Srbima. Ne ide bez toga. Ja često čujem, posebno u Sarajevu, kako je netko u nekoj instituciji uspio ostvariti 2:1. Nema ništa od toga da netko nekoga prevari na taj način. Ovo je zemlja tri naroda i nama treba partnerstvo ta tri naroda. Ja ću to zastupati vrlo jasno i u svim narednim razgovorima. Bosna i Hercegovina je moja domovina i to treba osnaživati. Federacija je sad posebno izložena i zato naglašavam odnos Bošnjaka i Hrvata. Ja pozivam sve bošnjačke prijatelje da shvate kako je hrvatski narod narod koji ovdje živi stotinama godina, da ima svoja prava i da će se sukladno Ustavu zalagati da se ta prava implementiraju u svakom dijelu BiH, kazao je Čović.

Odgovarajući na kritike koje su se u dijelu javnosti pojavile u svezi njegovog govora u Narodnoj skupštini RS-a, a posebno rečenica u kojoj je poručio entitetskim zastupnicima da čuvaju Republiku Srpsku, Čović je kazao da su to zlonamjerne reakcije, jer je izjava izvučena iz konteksta „jednog govora koji je bio u cilju pomirbe i normaliziranja stanja i odnosa u BiH“.

– Odlaskom u Narodnu skupštinu RS sam pokazao poštovanje prema toj entitetskoj instituciji i onima koji su me pozvali, ali i prema onim Hrvatima koji žive u tom dijelu BiH. Ja sam predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i suština mog obraćanja je bila da pozovem srpske predstavnike da se vrate u institucije BiH i da tamo rješavamo sve probleme, uz uvažavanje Ustava i ustavne pozicije svih. Kada sam im poručio da čuvaju Republiku Srpsku to sam kazao iz pozicije političkog predstavnika hrvatskog naroda čija se prava grubo uzurpiraju i krše upravo zbog činjenice da nemaju takvu vrstu institucionalne zaštite kao što imaju Srbi. Indikativno je da svi oni koji me napadaju ovih dana zanemaruju drugi dio poruke srpskim predstavnicima, a to je da u očuvanju RS-a ostave dovoljno otvorena vrata za druga dva konstitutivna naroda, pojasnio je Čović.

Komentirajući učestalo korištenje pridjeva „probosanski“ u političkom i medijskom životu i odgovarajući na pitanje je li on probosanski političar, Čović je odgovorio da jeste, ali da se „taj izraz u političkom Sarajevu koristi kako bi se prikrilo pravo unitarno djelovanje i razgradnja ustavnih temelja BiH kao zemlje tri konstitutivna naroda, u zajednici s ostalima i svih građana“.

– Tobože, ne postoji bošnjačka, već je u pitanju probosanska politika, a svi koji joj ne pripadaju su automatski i protiv BiH kao države. Naravno, riječ je o podmetanju. Ja u svim razgovorima kažem pustite nas probosanskih stranaka i narativa, jer teško ćete bilo koga uvjeriti što to znači. Okrenimo se ustavnom domoljublju pa ćemo onda u pravom smislu tih riječi svi mi biti pravi probosanci ili prohercegovci. Jer, tužno je da mi imamo političke predstavnike u institucijama države koji nisu u stanju doći na 50 posto državnog teritorija, članove Predsjedništva BiH koji ne mogu posjetiti 80 posto države. Pa koga oni predstavljaju, uime koga rade? Ponavljam – ja sam za Bosnu i Hercegovinu, to je moja domovina koju volim. Nažalost, za mnoge koji se zaklinju u „probosansko“ to se ne može kazati, ustvrdio je Čović u razgovoru za „Večernji list“.

