Tuga u domu Draška Stanivukovića: Čovjek koji mi je bio najveća podrška me zauvijek napustio

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković objavio je na društenim mrežama emotivnu poruku, nakon što mu je deda preminuo.

„Sa narodom sam dijelio sve, i one srećne dane, ali i one tužne. Današnji događaj, ali sve što od sada budem radio u Banjaluci i za Banjaluku posvećujem svom dedi, čovjeku koji mi je bio najveća podrška i koji me je zajedno sa bakom othranio i vaspitao, a koji nas je nažalost jutros zauvijek napustio“, napisao je Stanivuković na Facebook

„Ma koliko teški trenuci bili, znam da bi bio ponosan da vidi da ovu borbu nastavljamo snažno i odlučno, a tako ćemo i činiti“, dodao je gradonačelnik Banjaluke.

