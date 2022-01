BRAĆA U TEKSASU NASMRT PREBILA OČUHA JER IM JE SEKSUALNO ZLOSTAVLJAO POLUSESTRU

Policija je uhitila Alejandra i Christiana Trevina i njihovog prijatelja Juana Eduarda Melendeza te ih terete da su premlatili 42-godišnjeg Gabriela Quintanilla te ga ostavili da umre u polju pokraj grada McAllena, gdje je tijelo našao farmer. Sva trojica uhapšenih imaju 18 godina.

Lokalni mediji prvotno su objavili da su na glavi ubijenog pronađeni tragovi nasilja nastali upotrebom tupog predmeta. Andy Harvey, šef policije iz grada Pharra, koja je preuzela istragu ovog slučaja od policije McAllena, najavio je da će policija uskoro izaći u javnost s ažuriranim priopćenjem za medije.

Čini se da o ovom slučaju kolaju neke dezinformacije – poručio je Harvey e-mailom. Naime, u ranijem priopćenju za medije policija je objavila da je do sukoba došlo zbog devetogodišnje kćeri Gabriela Quintanilla. Fox News navodi kako je Quintanilla očuh Alejandra i Christiana, koji imaju različite majke te su obojica polubraća djevojčice.

Kad su braća otkrila što se dogodilo, razbjesnili su se i sukobili s Gabrielom Quintanillom. Izbio je fizički sukob između njih trojice, a žrtva (Quintanillo) je pješice napustila mjesto događaja – stajalo je u prvobitnom saopćenju policije.

NAPALI GA TRI PUTA, PA OSTAVILI U POLJU

Kako javlja lokalna televizija KRGV, Christian Trevino potom je krenuo za Quintanillom do obližnje zgrade, gdje je došlo do drugog napada u kojem su sudjelovala braća i njihov prijatelj Juana Eduardo Melendez, koji je do zgrade došao u crvenom Dodgeu.

Trojica napadača potom su napustila mjesto napada, sjeli u drugi automobil i vratili se. Zatekli su povrijeđenog Quintanillu samog, objavila je policija iz Pharra. Potom su ga napali i treći put, nakon čega su ga stavili u gepek automobila i ostavili u polju. Policija vjeruje da je Quintanilla mogao biti živ kad su ga tinejdžeri ostavili.

Policija je za MyRGV News potvrdila da je za Quintanillom bio raspisan nalog za hapšenje zbog “kontinuiranog seksualnog zlostavljanja djeteta”. Melendez i Christian Trevino su od ranije poznati policiji zbog fizičkih napada i sudjelovanja u organiziranom kriminalu. prneosi “Hayat

