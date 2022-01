Totalno ludilo južnoameričkog fudbala: Navijač ušao na teren s nožem i krenuo na fudbalera

Scene tuča između navijača i igrača, jurnjava za sudijama, gađanje igrača oštrim predmetima, pa i korištenje vatrenog oružja… postale su uobičajene scene na južnoameričkim stadionima, koji su, pogotovo u posljednjih nekoliko godina, postali krvava borilišta.

Najnovije divljačke scene dolaze iz Brazila, i to sa utakmice mladih timova, a igrale su U20 ekipe Sao Paula i Palmeirasa.

Jedan iz mase razjarenih navijača našao se iznenada na terenu i pokušao se fizički obračunati s jednim od igrača Palmeirasa, a da nisu reagovali igrači iz Sao Paula i otjerali navijača s terena, ko zna kako bi se sve završilo.

Tu nije bio kraj drame jer se na terenu pojavio još jedan navijač i to ovog puta s nožem u ruci, te je počeo prijetiti jednom od igrača, ali je onda konačno reagovala i policija.

Glavni sudija je nož odnio pored terena i predao ga delegatu utakmice, nakon čega je utakmica nastavljena i završena pobjedom Palmeirasa 0:1. prneosi “Avaz“.

Cenas tristes na #Copinha2022… Torcedores com o uniforme do São Paulo e com faca invadiram o gramado e partiram pra cima dos jogadores do Palmeiras! pic.twitter.com/dzNOCmAExk

— TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) January 23, 2022