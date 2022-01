Sve dok vi ne poštujete Republiku Srpsku, pa je umjesto punim nazivom zovete RS i ja ću da koristim termin muslimani

Niko mi nije rekao da će biti fotografisanje i ja sam nakon rukovanja sjeo, izjavio je član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, komentarišući današnju situaciju prilikom dolaska glavne administratorica USAID-a Samanthe Power. Naime, nakon što se rukovao, Dodik se odamh uputio ka svojoj stolici, ne sačekavši da se gošća pozdravi sa ostalim članovima Predsjedništva i da se upriliči uobičajeno protokolarno fotografisanje – prenosi Oslobođenje.

– Nije mi bilo rečeno da će biti i fotografisanje i to je to, kazao je Dodik, dodajući kako je USAID do sada u RS uložio mnogo novca za različite projekte, te da RS ostaje posvećena njihovoj realizaaciji.

Govoreći o ovom sastanku, dodao je kako su na njemu govorili samo on i Šefik Džaferović, sa potpuno suprotnih pozicija, dok je Željko Komšić samo šutio.

Napomenuo je i kako je Samanthi Power prenio njegove do sada poznate stavove.

– Smatram da su reforme ovdje provedene pod političkim nasiljem i pritiscima. Smatram da se na takav način ne može ništa mijenjati. Visoki predstavnik, pogotovo onak koji nije potvrđen rezolucijom Savjeta bezbjednosti, ne može nametati nikakve odluke. Greška je američkih službenika u BiH što su podržavali takve odluke, izjavio je Dodik.

Napomenuo je kako smatra da američki predstavnici u BiH imaju “skrivenu agendu”.

– Oni nastoje ispuniti zahtjeve muslimanske strane i da stvore centealizovanu BiH i to sam jasno rekao šefici USAID-a, dodao je Dodik.

Napomenuo je kako se Amerikanci neovlašteno miješaju u unutrašnje stvari BiH

– Dobio sam informacije da neki američki službenici sada rovare po Tužilaštvu, a povodom moje izjave da nikada nisam osuđivan i da se protiv mene ne vodi nikakav postupak. Oni sada traže bilo šta, pa i bez dokaza, a onda će naći nekog podobnog tužioca koji će kao podići optužnicu protiv mene. Tada ćete i vi mediji o tome pisati danima, a kad d toga ne bude ništa daćete jednu rečenicu. Priča o korupciji je čista floskula. Ne kažem da nema korupcije, ali ima je i u Americi i u drugim zemljama. Uostalom, ko je Amerikance ovlastio i ko ih je pozvao da se ovdje bave korupcijom, rekao je Dodik.

Osvrnuose i na poziv predsjednika Srbije da se zvaničnici iz RS-a vrate u institucije BIH.

– Bez dogovora vlasti i opozicije u RS-u o povratku u institucije, kao što je bio dogovor o napuštanju institucija, od povratka nema ništa. Zbog toga ćemo inicirati da održimo jedan takav sastanak. Osim toga, u odluci o napuštanju stoji da predstavnici iz RS-a mogu učestvovati u radu državnih institucija ukoliko je to u interesu RS-a, istakao ej Dodik.

Također, najavio je i da će na narednoj sjednici Narodne skupštine RS-a na dnevnom redu biti prijedlozi zakona o entitetskom VSTV-u i o zabrani korištenja državne imovine.

ENTITETSKA VOJSKA

– Mi smo se naije bavili tim zakonom, ali nas je visoki predstavnik spriječio da donesemo zakon o korištenju državne imovine u RS-u. Sad nema visokog predtavnika, pa ćemo se baviti ime, rekao je Dodik.

Posebno je naglasio pitanje uspostave entitetske vojske.

– Ne može se zadržati ono što je silom nametnuto. Ja sam i ranije nudio da se prepolovi broj pripadnika Oružanih snaga BiH. Evo i sada nudim, ako se to ispoštuje, mi ćemo odustati od formiranja entitetske vojske, ponudio je Dodik.

U toku svog obraćanja pozdravio je i dvije izjave, onu koju je dao zamjenik načelnika Združene komande NATO-a Bris Hude, koji je kazao da u Brčkom ne treba raspoređivati vojne trupe, te ponudu predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana o sastanku predsjednika Turske, Srbije i Hrvatske sa liderima tri nacionalne stranke iz BiH.

– Ovo što radi predsjednik Erdogan je potpuno drugačije od onog što rade Amerikanci. On nudi pomoć na političkom nivou, odnosno nudi da sjednemo i razgovaramo o mogućem rješavanju problema, dok Amerikanci djeluju na operativnom nivou, kazao je Dodik.

Istovremeno kritikovao je izjavu jednog od bh. zvaničnika koji je u britanskom parlamentu rekao za BiH “ovo je zapad”.

– Ova zemlja ne pripada zapadu, nego ljudima koji u njoj žive. Ovakve izjave predstavljaju izdaju zemlje, rekao je Dodik.

U toku obraćanja odgovorio je i na pitanje zašto Bošnjake uporno naziva vjerskom odrednicom muslimani.

– Sve dok vi ne poštujete Republiku Srpsku, pa je umjesto punim nazivom zovete RS, a Srbe nazivate bosanskim Srbima i ja ću da koristim termin muslimani. Uostalom, ne mislim da time bilo koga vrijeđam, niti mi je namjera da uvrijedim bilo koga. Bošnjaci su nekada, sjećam se tog perioda, nosili naziv Muslimani, rekao je Dodik.

U toku obraćanja rekao je kako Srbi nikada neće pristati da im neko nešto nameće i da će se uvijek boriti protiv toga, a kao primjer je naveo odluku Ustavnog suda BiH kojom je Dan RS-a proglašen neustavnim.

– Ja sam svjestan da možda nekoga vrijeđa, pa i plaši sve ono što se dešava prilikom obilježavanja dana RS-a.Međutim, ranije je taj dan obilježavan samo svečanom akademijom, a tek kad je Ustavni sud nametnuo odluku, počelo je masovno obilježavanje i to ćemo raditi i u budućnosti. Uostalom, zašto muslimani nama nameću 1. mart kao dan BiH, a osporavaju nam 9. januar kao dan RS-a. To nije pošteno. Mi ne namećemo 9. januara kao praznik na nivou BiH, kazao je Dodik,prenosi Depo

I ovom prilikom se osvrnuo na odredbe izmjena Krivičnog zakona kojima se zabranjuje negiranje genocida i ostalih ratnih zločina, koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Inzko.

– Zašto Inzko nije napravio jedan izbalansiran zakon. Zašto u zakon nije stavio da se RS ne smije nazivati genocidnom tvorevinom, a Srbi genocidnim narodom, genocidašima i slično, kako se već nazivaju iz FBiH. Umjesto toga donio je zakon kojim su zadovoljeni zahtjevi samo jedne strane. Ako u zatvor treba da ide onaj ko kaže da nije bio genocid, zašto da ne ide i onaj ko kaže genocidna tvorevina RS, rekao je Dodik.

