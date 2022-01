Nastavlja se drama u Australiji: Đoković ponovo vraćen u hotel s migrantima, isplivale i prve fotografije

Nakon što mu je Australija ponovno odbila vizu, Novak Đoković poslije novog saslušanja vraćen je u pritvor rano jutros po srednjoeuropskom vremenu. Vrijeme do konačne presude provest će u istom onom derutnom Hotelu Park u koji su ga smjestili nakon slijetanja. To znači da će Đoković još jedanput prenoćiti u tom hotelu jer je objava konačne odluke predviđena u 9:30 ujutro po lokalnom, odnosno večeras u 23:30 po srednjoeuropskom vremenu.

Snimili su ga u automobilu pri dolasku u Carlton, gdje se dotični hotel nalazi. Nosio je zeleni donio dio trenirke, vestu i bijelu zaštitnu masku te djelovao smireno i staloženo, javlja australski The Age. Pred hotel je stigao oko 15:30 po lokalnom vremenu.

Kako navodi neimenovani sagovornik iz Australije za B92, koji je bivši član australijske granične policije, Đoković će bez obzira na ishod saslušanja – biti deportovan.

– Moj izvor kaže da će, bez obzira na sudski rezultat, Đoković i dalje biti deportovan. To je bilo kao podizanje crvene zastave biku (australijskoj) vladi. Napravio je veliku pjesmu i igru od ove pandemije. Kada je ona prvi put počela, zabavljao se na sopstvenom turniru bez majice na sceni sa drugim igračima. Suština je da morate biti potpuno vakcinisani da biste ušli u zemlju, osim ako nemate izuzeća od određenih stvari, a on nije. On je svjetski broj 1, ali zato što je tako glasan antivakser, zato su ga pogledali i zašto mu je viza prvobitno odbijena.

Jedno od glavnnih pitanja je i kako je Novak Đoković uopšte stigao, ukoliko nije imao neophodnu dokumentaciju.

– Kada podnesete zahtjev za vizu u inostranstvu, dolazite na internet i to je prilično brzo. Australija nema oficire graničnih snaga u svakoj luci širom svijeta. Nemamo resurse. To je nepraktično i nije izvodljivo. Dakle, urađene su provjere prošlosti, one prolaze kroz proces i… pojaviš se u bazi podataka ako si kriminalac ili ako imaš kriminalnu istoriju, te se pažljivo pogleda. Jasno je da Novak nije kriminalac – svi to znamo. Ali pošto je privukao toliko pažnje na sebe, to ga je učinilo metom – pojasnio je sagovor nik B92.

