Profil splitskog arhitekta prati 500.000 ljudi: “Kardashianke mi lajkaju objave”

“Još od malih nogu sam vječito nešto crtao, bojao i imao sam veliku želju upisati srednju školu umjetničkog smjera. Pohađao sam Srednju grafičku školu u Splitu, smjer dizajn interijera i tu sam stekao svu kreativnost koju danas nosim u sebi te ujedno shvatio da se želim nastaviti dalje razvijati u tom smjeru”, govori nam Vedran.

Za index piše: Helena Ivanković za index.

Ideja o otvaranju Instagram profila o arhitekturi rodila se prije četiri godine. Tada je u tajnosti krenuo u taj pothvat.

“Imali smo na fakultetu dosta predmeta gdje su nam profesori pokazivali razna remek-djela arhitekture, između ostalog i mediteransku arhitekturu, gdje sam došao na ideju da otvorim profil, svoj osobni moodboard gdje će ljudi moći naći inspiraciju u takvom tipu arhitekture”, govori mladi arhitekt.

“U prvih nekoliko mjeseci to i nije bilo baš uspješno pa sam ugasio profil i pokušao se educirati malo bolje o Instagramu. Par mjeseci poslije otvorim profil ponovo i u mjesec dana sam imao prvih 10.000 pratitelja”, dodaje.

480 tisuća ljudi prati njegove objave

Sada ga na tom Instagram profilu prati gotovo pola milijuna ljudi. Iako se potajno nadao da će svojim profilom steći popularnost, ovakav interes za sadržajem koji objavljuje nije nikako očekivao.

“Ni sam još ne vjerujem kad vidim tu napisanu brojku. Iskreno, nadao se jesam, ali očekivao nisam jer previše faktora utječe na popularnost u svijetu Instagrama. Recimo da sam imao sreće i da sam se našao na pravom mjestu u pravo vrijeme”, rekao je.

“Naime, kada sam ja otvarao stranicu mislim da su jedna ili dvije stranice postojale sa sličnom temom. Danas je to već druga priča. Mislim da ih ima preko 50 i da su sve jako popularne i slične”, dodaje Vedran.

Prvih 100.000 pratitelja dobio je u nešto više od godinu dana, a veliki porast dogodio se u 2020. godini kada je krenula pandemija. Tada ga je u samo tri mjeseca zapratilo više od 150.000 ljudi.

Osim profila na kojem objavljuje raznolike dizajne, otvorio je i jedan posvećen samo interijeru. Na @worldarchitectureinterior prati ga više od 300.000 ljudi. Otkrio nam je zbog čega je otvorio i taj profil.

“Taj profil sam otvorio godinu dana nakon jer sam imao dosta komentara da bi bilo super kada bih u svoj feed uključio malo više interijera i tako se javila ideja da otvorim profil gdje ću objavljivati samo interijere. Ispalo je također uspješno i feedback je nevjerojatan. Ljudi mi doslovno šalju slike svojih stanova/kuća i napominju da su pronašli inspiraciju baš na mom profilu”, kaže.

Zanimalo nas je otkud mu inspiracija za sadržaj na prethodno spomenuta dva profila.

“Inspiraciju pronalazim na društvenim mrežama poput Pinteresta i na Instagram profilima arhitekata, fotografa, raznih hotela. U početku je to bio stvarno zahtjevan posao pronaći fotografije arhitekture koje se uklapaju u moj feed, provodio sam sate i sate pred laptopom”, priča nam Vedran.

“Danas je to druga priča, arhitekti i fotografi mi šalju svoje projekte po završetku istih, a tu su i promocije koje radim i od kojih ujedno živim. Suradnje su najčešće u okviru prije spomenutih promocija gdje mi hoteli plate put i smještaj da ih dođem promovirati ili pak žele samo objaviti fotografije na mojim profilima”, otkriva.

Otkrio nam je i zbog čega smatra da ga toliki broj ljudi prati i lajka njegov sadržaj.

“Vjerujem da u današnje vrijeme ljudi žele nekad pobjeći van stvarnosti i da traže izlaz i inspiraciju u slikama poput onih koje ja objavljujem koje su hedonističke prirode. Uz to sve doista se trudim da je ta tema mediteranske arhitekture i hedonizma prisutna u svakoj objavi i mislim da su ljudi to prepoznali”, kaže.

Lajkaju ga Kardashianke, a prate zvijezde Prijatelja

Među njegovim pratiteljima ima i mnogih poznatih hrvatskih i svjetskih zvijezda. Teško mu je popratiti tko ga zaprati i to mu najčešće dojavljuju prijatelji.

“Poznatih Hrvata nešto je manje u odnosu na svjetske. Znam za Stipu Pletikosu i Ivu Radić. Od svjetskih tu su Jennifer Aniston, koja me je prije koji dan zapratila, Courteney Cox, Brooklyn Beckham, Jessica Alba, Doja Cat, Rosie Huntington-Whiteley… Sestre Kardashian su također posjetile profil i lajkale sliku”, rekao nam je.

Popisu slavnih tu nije kraj jer njegove objave dođu do brojnih svjetskih glumaca, modela i sportaša.

Osim što vodi uspješne Instagram profile, ovaj Splićanin je freelance arhitekt i trenutačno radi za jedan ured u Grčkoj kao dizajner interijera i konzultant. Pitali smo ga koje su mane, a koje prednosti njegovog posla.

“Iskreno manu još nisam pronašao, a najveća je prednost što se mogu organizirati da pored stranica koje zahtijevaju dosta vremena na dnevnoj bazi imam još i stalni posao u struci. Isto tako ideja da mogu raditi i živjeti gdje želim te obilaziti mjesta koja objavljujem svakodnevno je također velika prednost”, rekao je.

Uživa u svom poslu

Što se tiče planova za budućnost, Vedran se zasad vidi u svijetu interijera.

“Hoće li me to držati i koliko, ne znam odgovor. Instagramu se, kao i do sada, želim posvetiti i objavljivati jer u tome zaista uživam. Svakako želim obići što više mjesta koja svakodnevno objavljujem. Imam otvorene pozive sa svih strana svijeta od raznih hotela da ih dođem posjetiti”, rekao nam je Vedran za kraj.

