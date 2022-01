Đokoviću prijete tri godine zabrane ulaska u Australiju, ali postoje izuzeci

Ministarstvo na svojoj zvaničnoj stranici navodi kako se postupa u ovakvim slučajevima.

“Ministarstvo za imigracije ima diskreciono pravo da poništi vize kada je u javnom interesu da se to učini, uključujući odluke donesene na osnovu javnog zdravlja, sigurnosti ili reda. U slučaju da Ministarstvo poništi vizu, osoba koja je tom odlukom pogođena neće moći da iz inostranstva dobije vizu u periodu od tri godine, osim pod određenim okolnostima. Te okolnosti podrazumijevaju korist za građane Australije – saosjećajne ili pogodne okolnosti za stanovništvo, one sa državljanstvom Australije ili one sa pravom da ostvare državljanstvo Novog Zelanda”, pojašnjeno je iz Ministarstva.

Pravni tim Novaka Đokovića i dalje razmatra kako će reagovati uslijed najnovijih dešavanja. Želja Đokovićevog pravnog tima je da suđenje bude gotovo do nedjelje, kako bi u slučaju eventualne pobjede Đoković mogao da nastupi u ponedjeljak u prvom kolu Australian Opena, gdje će mu protivnik biti sunarodnik Miomir Kecmanović. prneosi “N1“.

