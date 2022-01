Đoković detaljno o testovima, putovanjima i svemu spornom: Moj tim je napravio grešku…

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković objavio je saopštenje povodom brojnih informacija koje su se pojavile posljednjih dana, zbog kojih i dalje postoji mogućnost da mu australijska viza bude ukinuta.

Đoković je u Australiju stigao prošle nedjelje na osnovu medicinskog izuzeća jer nije vakcinisan protiv koronavirusa, a viza mu je odmah po dolasku u Melburn poništena. Kao razlog je navedeno to da to što je preležao koronavirus nije dovoljan osnov za vizu, zbog čega je pet dana proveo u smještaju namjenjenom za azilante.

Prvi reket svijeta je u ponedjeljak izvojevao pobjedu pred sudom, koji mu je odobrio vizu, ali i dalje postoji mogućnost da ministar za imigracije Alex Hawke donese odluku suprotnu tome i deportuje ga. Otkako je izašao na slobodu, Đoković je počeo sa treninzima u Melburnu u nadi da će moći da pokuša da osvoji 10. titulu na Australian Openu, koji počinje u četvrtak,prenosi Depo

Poslije odluke suda da mu dozvoli boravak u Australiji svi dokumenti koji se tiču njegovih pozitivnih i negativnih testova, kao i formulara za vizu, postali su javno dostupni, a u njima je bilo mnogo konfuznih informacija. One su bile u vezi sa time kada je tačno bio pozitivan, kako je bio u javnosti uprkos tome, gdje je tačno boravio od tada do dolaska u Australiju, a u svom saopštenju se osvrnuo na sve to. Saopštenje prenosimo u cjelosti:

“Želim da se oglasim povodom kontinuiranih pogrešnih informacija o mojim aktivnostima i prisustvu događajima koji su prethodili mom pozitivnom testu na koronavirus.

To su pogrešne informacije koje moraju da budu demantovane, posebno u interesu ublažavanja zabrinutosti javnosti oko mog boravka u Australiji, kao i da bih pojasnio stvari koje su štetne i zabrinjavajuće za moju porodicu.

Želim da naglasim da sam se izuzetno trudio da se postaram za bezbjednost svih, kao i da se pridržavam testiranja.

Prisustvovao sam košarkaškoj utakmici u Beogradu 14. decembra poslije koje su se pojavile informacije da su brojne osobe bile pozitivne na koronavirus. Iako nisam imao simptome koronavirusa odradio sam brzi antigenski test 16. decembra, koji je bio negativan, a zbog opreza takođe sam uradio i PCR test istog dana.

Sljedećeg dana sam prisustvovao teniskom događaju u Beogradu da bih uručio pehare djeci i odradio sam brzi antigenski test, koji je bio negativan.

Nisam imao simptome, osjećao sam se dobro i nisam dobio obavještenje o pozitivnom PCR testu do kraja tog dešavanja.

Narednog dana, 18. decembra, bio sam u svom teniskom centru u Beogradu da bih ispunio svoje obaveze prema L’Equipe’ u vidu intervja i slikanja. Otkazao sam sve ostale obaveze osim intervjua za L’Equipe.

Osjetio sam obavezu da odradim intervju za L’Equipe jer nisam želio da iznevjerim novinara, ali sam se postarao da držim propisanu distancu i nosio sam masku sve vrijeme, osim kada su me slikali.

Iako sam otišao kući poslije intervjua da bih se izolovao na neophodan period, kada sada razmislim, to je bila greška i prihvatam da je trebalo da odložim tu obavezu.

Što se tiče detalja putovanja, popunio ih je moj prateći tim u moje ime, što sam i rekao imigracionim službenicima po dolasku, a moj agent se iskreno izvinjava za administrativnu grešku jer je označio pogrešnu stavku o putovanjima prije dolaska u Australiju. To je bila ljudska greška i definitivno nenamjerna. Živimo u izazovnim vremenima, u globalnoj pandemiji i ponekad greške mogu da se dese. Danas je moj tim dostavio dodatne informacije Vladi Australije da bi se razjasnila ta situacija.

I iako sam osjetio da je važno da se pojasnim pogrešne informacije neću iznositi nikakve dalje komentare iz poštovanja prema Vladi Australije i njenim vlastima i trenutnom procesu.

Uvijek je čast i privilegija igrati na Australian Openu. Australian Open vole igrači, navijači i zajednica, ne samo u Viktoriji i Australiji, već širom svijeta, i samo želim da imam priliku da se borim sa najboljim teniserima na svijetu i igram pred jednom od najboljih publika na svijetu“, stoji u saopštenju.

Đoković je, očekivano, postavljen za prvog nosioca na prvom Grand slamu sezone, a žrijeb je zakazan za četvrtak. Takmičenje na Australian Openu počinje u ponedjeljak.

