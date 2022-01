WHO: Više od polovine stanovništva Evrope bi moglo biti zaraženo omikronom

Šef Ureda za Evropu dr. Hans Kluge upozorio je da Omicron predstavlja novi plimni val koji se širi kroz 53 zemlje članice. WHO je također upozorio da je u prvoj sedmici januara u evropskom regionu zabilježeno sedam miliona novih slučajeva zaraze i da je to dvostruko više nego u prethodne dvije sedmice. Šta o stanju u regionu Zapadnog Balkana te o efikasnosti testiranja u vezi s Omicronom poručuju iz WHO pogledajte u videu. prenosi “Klix“.

