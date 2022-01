Turska: Zavirite u rodnu kuću poznatog osmanskog arhitekte Mimara Sinana

Kuću, u Turskoj, u kojoj je rođen Mimar Sinan, jedan od najpoznatijih arhitekata iz perioda Osmanskog carstva, a koja je 2004. godine pretvorena u muzej, prošle godine je posjetilo oko 70.000 ljudi.

Mimar Sinan je rođen 1490. godine, a bio je glavni arhitekta u vrijeme sultana Sulejmana Zakonodavca (Kanuni), Selima II i Murada III. Kuća od kamena, smještena u naselju Agirnas, u Kayseriju, danas služi kao muzej i privlači brojne turiste.

Mimar Sinan je u kući, koja fascinira lukovima, podzemnim prostorijama, skladištima za pšenicu, galerijama i sistemom rasvjete u kuhinji, živio do 22. godine, nakon čega je u sklopu devširme otišao u Istanbul.

Vodič u muzeju Ahmet Bekdas u razgovoru za Anadolu Agency (AA) kazao je kako je priprema projekta pretvaranja kuće u muzej počela 2000. godine, a objekt je uz podršku nekoliko institucija restauriran 2004. godine.

Prema njegovim riječima, kuća fascinira posjetioce, a prošle godine je muzej posjetilo oko 70.000 ljudi.

Bekdas je rekao kako je Mimar Sinan iza sebe ostavio brojne građevine, ne samo u Anadoliji, nego i ostalim područjima koja su bila u sklopu Osmanskog carstva.

Dodao je kako historija naselja Agirnas, u kojem je rođen Sinan, seže i do perioda od prije 3.000-3.500 godina, a veličanstvenost ovog predjela posjetioce ne ostavlja ravnodušnim.

”Ovo područje je poznato po vulkanskim stijenama. Ovdje je značajno unaprijeđeno kamenorezarstvo. Djed i otac Mimara Sinana su bili kamenoresci. Sinan je tu odrastao do 22. godine. Kasnije je došao do pozicije glavnog arhitekte u Osmanskoj državi. Podneblje na kojem je rođen inspiriralo je Sinana. Jedan je od najtalentiranijih arhitekata u historiji. Prostori od Anadolije do Egipta, pa i do Balkana, ukrašeni su njegovim djelima”, rekao je Bekdas.

Dodao je kako se u svijetu i dalje govori o Mimaru Sinanu i njegovom talentu.

Istakao je kako je Mimar Sinan bio u stanju udahnuti “dušu” kamenu, a uspio je spojiti kamen i umjetnost te na taj način ostaviti fascinantna djela.

”Kuća u kojoj je Sinan rođen ima galeriju, ima sobe za boravak, ljeti je hladna, a zimi topla”, rekao je Bekdas koji je dodao kako i kuća posjeduje sisteme rasvjete i ventilacije.

