Macron poručio nevakcinisanim građanima: Sloboda ne može biti izgovor za ugrožavanje života drugih

Obraćajući se jučer, 7. januara, poručio je nevakcinisanim građanima da ne može prihvatiti da oni ugrožavaju slobodu drugih ljudi. Ranije ove sedmice obratio im se vrlo vulgarnim riječima, što je isprovociralo i njegove političke protivnike.

Macron je u posljednjem javnom istupu ocijenio da potpuno preuzima odgovornost za ono što je kazao. Prema njegovim riječima, neprihvatljivo mu je da pozivanje na slobodu bude izgovor za ugrožavanje života drugih i ograničavanje slobode drugih.

“Kada ste građani, onda morate prihvatiti da imate građanske dužnosti”, dodaje.

Ovaj 44-godišnji predsjednik Francuske je suočen s još jednim valom pandemije koronavirusa. U ovoj zemlji se u posljednjih nekoliko dana registruju rekordni brojevi pozitivnih na virus – više od 200.000.

Macron je naglasio da epidemiološka strategija podrazumijeva “vakcinaciju, vakcinaciju, vakcinaciju”, prenosi agencija Associated Press (AP).

Donji dom parlamenta ove države je 6. januara prihvatio da se vakcinacijom uslovljava kretanje u javnom prostoru. Preostaje da to prihvati i Senat kako bi ovo pravilo stupilo na snagu, a očekuje se da će se to desiti do sredine ovog mjeseca. prneosi “Klix“.

