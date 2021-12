Šmit: Incko nije kriv za krizu, ne pokazujte prstom na druge

Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit (Christian Schmidt) rekao je da je optimističan da zakon o zabrani negiranja genocida, veličanja osuđenih ratnih zločinaca može donijeti Parlamentarna skupština BiH, nakon čega bi onda on povukao tzv. Inckov zakon.

– Ako je ova tema toliko važna, a mislim da jeste, onda očekujem da Parlament odgovori izazovu, da ispuni odgovornost. Ne može se desiti da se kaže kriza je nastala zato što je gospodin Incko donio ovaj Zakon: Ne, mora se reći – mi ćemo to napraviti sami i priznati da godinama nije ništa učinjeno, iako je to zahtjev iz Evrope, ali i želja stanovništva. I sad se nalazimo tu gdje se nalazimo i mislim da je sada momentum da budemo iskreni da oni koji nose odgovornost u Parlamentu, oni treba da kažu evo mi ćemo to sada uraditi. Nije dovoljno da se pokazuje prstom na druge – kazao je Šmit za N1.

Istakao je da je razgovarao i sa evropskim komesarom Oliverom Varheljijem (Varhelyi) i da su obojica ustavnovili, da su nadležnosti, kada je ova tema u pitanju, u Parlamentu i kod visokog predstavnika.

– Kriza ovakva kakva je ona se sastoji i hrani iz raznih izvora, a ne samo iz Inckovog zakona. To je nesporno – kazao je Šmit. prneosi “Avaz“.

Facebook komentari