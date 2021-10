Gorica Dodik: ‘Da je Miloradu jedini cilj da sačuva imperiju, ovdje bi se za par godina samo klanjalo umjesto krstilo’

‘Boljelo bi ga uho za to što bi se ovdje za par godina samo klanjalo umjesto krstilo, kao što boli uho one sa istinskim imperijama po Ujedinjenom Kraljevstvu. Uživao bi kao oni putujući po egzotičnim destinacijama, a ne u memljivo Predsjedništvo’, napisala je Ona je napisala da bi Milorad Dodik da mu je jedina želja da sačuva svoju ličnu “imperiju” pustio da Republika Srpska bude uređena onako kako to “Sarajevo, opozicija i stranci hoće”.

Milorad Dodik da hoce da sacuva svoju licnu “imperiju”, kao sto to pojedini govore u zadnje vrijeme, pustio bi da Republika Srpska bude uredjena onako kako to Sarajevo, opozicija i stranci hoce. — Gorica (@goricadodik) October 25, 2021

– Boljelo bi ga uho za to što bi se ovdje za par godina samo klanjalo umjesto krstilo, kao što boli uho one sa istinskim imperijama po Ujedinjenom Kraljevstvu. Uživao bi kao oni putujući po egzotičnim destinacijama, a ne u memljivo Predsjedništvo, pokušavajući da sačuva ono što bi vi, gospodo iz SDS-a, najviše trebali braniti – napisala je Gorica Dodik,prenosi Depo

Za razliku od onih koji čuvaju svoju ličnu imperiju, Srpska demokratska stranka čuva i sačuvaće svoju najveću tekovinu koju smo zajedno sa narodom sačuvali i u ratu, a to je Republika Srpska. — Milan Miličević (@drMilicevicM) October 25, 2021

Podsjećamo, Milan Miličević se juče oglasio na Twitteru sa porukom da, za razliku od onih koji čuvaju svoju ličnu imperiju, Srpska demokratska stranka čuva i sačuvaće svoju najveću tekovinu Republiku Srpsku.

