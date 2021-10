Šako Polumenta o misterioznoj smrti brata: Sapko nije ubijen, svi su znali da je umro osim mene

Crnogorski pjevač Šako Polumenta 2006. godine doživio je porodičnu tragediju kada je izgubio rođenog brata Sapka.

Njegov brat važio je za žestokog momka, a njegova smrt bila je prava misterija. Šako je sada skupio snage i progovorio o teškim trenucima kada je ostao bez brata koji mu je bio najveća podrška.

-Taj dan mi je rekao da će se nešto desiti. Govorio mi je da se vratim iz Austrije i vratio sam se. Dogovorili smo da se nađemo, ja sam otišao za Podgoricu po sina i suprugu. U tom trenutku kad sam krenuo za Bjelo polje krenuo grad, snijeg i vjetar… Kao nikad u životu. Kroz kanjon Morače vidiš tri, četiri automobila na koje se srušilo brdo i izginulo je dosta ljudi. Nije mi se dalo da prođem. Ja se vratim i cijelu noć smo pričali na telefon. Ja sam poslije isključio telefon i cijeli svijet je znao da je moj brat otišao, a ja nisam znao. To je nešto najgore u životu – pričao je Šako sa knedlom u krlu, te je prokomentarisao navode da se ni dan danas ne zna pod kojim okolnostima je Sapko izgubio život. prenosi “Express“.

-Ja sam ostao bez njega i ne bih pričao. Nije ubijen, kod kuće je preminuo. Došao je kući, spustio glavu na sto i zaspao samo. Nije bilo muke. Nije bilo nikakvog ubistva, to je laž. Srce ne izdaje svakog trenutka, već jednom. On je bio veliki gospodin. Bio je umrežen sa svim ljudima, i dobrim i zlim, rekao je on i dodao:

-Da nije bilo njega, ne bi bilo ni mene. On je mene stalno podzao, davao mi je snagu – zaključio je pjevač u “Premijeri-Vikend Specijal”.

