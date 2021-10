Real utišao Kamp Nou, Alaba će pamtiti ovaj El Klasiko

Real Madrid je odigrao odličnu utakmicu i slavio na Nou Kampu protiv najvećeg rivala Barcelone sa 2:1 u okviru 10. kola španske La Lige.

“Kraljevi” su do vodstva došli u 31. minuti nakon fantastične kontre i savršene egzekucije Davida Alabe. Austrijanac je prvo došao do lopte, a onda sjajnom dijagonalom uposlio Rodriga (Rodrygo). Brazilac je vratio loptu do Alabe koji je istrčao napad, namjestio se na ljevicu i onda pogodio. prneosi “Avaz“.

Austrijskom reprezentativcu je ovo bio prvi gol u dresu Reala u koji je stigao ljetos iz Bajern Minhena. Drugi gol Real je postigao u 4. minuti sudijske nadoknade kada je Lukas Vaskez (Lucas Vasquez) pogodio za 2:0.

I kada se činilo da je to konačni rezultat, Serhio Agero (Sergio Aguero) je postigao prvjenac za Barcelonu. Vrijedi spomenuti da je hrvatski reprezentativac Luka Modrić danas odigrao svoju 400. utakmicu za tim iz španske prestonice.

Facebook komentari