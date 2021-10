Imala sam 16 godina kada sam majci rekla istinu o svojoj vagini, mislila sam da je to normalno, a ona je preblijedila…

Ti Bartlet je priznala da je kao tinejdžerka mislila da sve žene imaju dva vaginalna otvora i da nije neobično što mora da koristi dva tampona istovremeno. Otkrila je da nešto nije u redu tek kada je upitala svoju majku u koji od dva otvora treba da stavi tampon, što je dovelo do hitnog odlaska kod ljekara, piše “Daily Mail”, prenosi Zena.blic.rs.

Njoj je u 16. godini konačno dijagnostikovan vaginalni septum – stanje do kog dolazi kada se ženski reporduktivni sistem ne razvije u potpunosti, ostavljajući razdjelni zid tkiva u vagini.

“U tom periodu nisam imala naviku da komuniciram sa mamom o neprijatnim temama. Jednog dana sam razgovarala sa mamom i najboljom drugaricom i onda sam ih pitala u koji otvor treba da stavim tampon, lijevi ili desno. Mama je gledala zabezeknuto, i svađale smo se oko toga, ona je tvrdila da ne postoji dva otvora. Predložila je da odemo kod ljekara. Tada sam shvatila da je bila ozbiljna i da zaista ne bi trebalo da postoje dva otvora”, ispričala je ova 24-godišnjakinja.

Ti ističe da je prilikom prvog kontakta sa ljekarima imala utisak da je “luda” jer su “zanemarivali” sve što im je ona govorila.

“Doktor je pogledao, zatim se osvrnuo ka meni i rekao “Ma, to je normalno”, a zatim nas je praktično izgurala kroz vrata. Otišla sam iz ordinacije šokirana. Počela sam da se osjećam kao da sam poludjela”, prisjeća se ova djevojka.

Na koncu, njen ginekolog je zaista potvrdio da ima dva vaginalna otvora, a dobila je i upozorenje da će to otežati njene seksualne odnose, ali i porođaj u budućnosti. Zato je Ti već u 17. godini podvrgnuta operaciji uklanjanja septuma.

“Bukvalno je neko mogao da se zaglavi u meni tokom seksualnog odnosa jer je rupa duplo manja od normalne. To me je izluđivalo. Sa tadašnjim dečkom sam i dan danas, a bio mi je podrška kada sam mu rekla šta se dešava. Rekao mi je da ćemo se time pozabaviti kada dođe vrijeme”, otkrila je Ti.

Ona je svoje iskustvo podijelila i na društvenim mrežama kako bi podigla svijest o ovoj dijagnozi, a kaže da je dobila na desetine poruka žena koje prolaze kroz slično stanje, prenosi Zena.blic.rs.

“Najluđe je što mi se puno žena javilo sa porukama da imaju slične probleme. Nisu znale da to nije normalno. Drago mi je što nisam jedina koja je kroz to prošla. Iskreno sam neko vrijeme mislila da sam idiot jer nisam shvatila da nije normalno imati dva otvora. Ali nakon što sam objavila video o tome, vidjela sam da još žena zaista ne zna da ne bi trebalo da postoje dva otvora. Više ne brinem o tome. To sam bila ja, sada je gotovo i sada sam dobro”, zaključila je ona.

