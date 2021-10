Nedavno ste prekinuli vezu? Evo kako ćete znati da ste spremni za izlaske i nove ljude u životu

Iako neki smatraju kako je staru ljubav najbolje preboljeti upuštajući se u novu vezu, to je pogrešan pristup. Terapeuti ističu kako možda nije problem u pitanju s kim izlazite, nego koji su vaši emocionalni kapaciteti.

Iako neki smatraju kako je staru ljubav najbolje preboljeti upuštajući se u novu vezu, to je pogrešan pristup. Terapeuti ističu kako možda nije problem u pitanju s kim izlazite, nego koji su vaši emocionalni kapaciteti.

Zato nije točno uvjerenje kako privlačimo pogrešne ljude.

– Unatoč i usprkos teškom prekidu, ponekad žurimo sa ponovnim izlascima. No zbog ranjivosti i prijašnjih iskustava teško se otvaramo. Možda nam se čini logičnim da smo spremni za nove ljude u životu, no nedostaje nam emocionalnih kapaciteta za to – pojašnjavaju terapeuti Patricia Lamas i Morgan Anderson.

– Nedostatak emocionalnih kapaciteta često se veže uz strah. Strah od odbačenosti i povrijeđenosti – kaže dr. Anderson dodajući da će upravo ti nesvjesni strahovi sabotirati emocije i način na koji gledamo na novu vezu.

Zato su stručnjaci za međuljudske odnose pojasnili kad je čovjek zapravo spreman za novu vezu.

Kako prepoznati trenutak

– Ako tijekom izlaska postavljate pitanja tek reda radi jer vam to omogućuje da ne morate biti prisutni duhom, nezainteresirani ste ili gradite zidove oko sebe – kaže dr. Anderson dodajući da je to vrlo jasan znak da niste spremni ostvariti vezu.

– U trenutku kada idete na spoj s nekim i osjećate iskrenu znatiželju prema tom čovjeku te vas zanima gdje bi sve taj odnos mogao ići, to je dobar znak da ste spremni za novu vezu – pojasnila je Anderson.

Kako zaliječiti rane prije nove ljubavi

1. Upamtite: Izlasci zahtijevaju energiju

Važno je osvijestiti da izlasci zahtijevaju vrijeme i energiju, a nemate ih u nepresušnoj količini.

– Na spoju morate ponuditi energiju kako bi on bio uspješan. Ako se niste pobrinuli za sebe ili ne možete preboljeti staru vezu, nemate energije za novu – pojašnjava Anderson.

2. Uložite u sebe

Najbolji način da revitalizirate energiju je ulaganje u sebe i vlastitu vrijednost te sreću.

– Kad ljudi ovise o vezi kao izvoru sreće, tada se stvari počinju raspadati. Želite partnera koji umnaža vašu sreću, a ne koji je izvor te sreće – pojasnila je Anderson. prenosi 24sata

3. Prekinite s prošlošću

Kako biste bili u stanju posvetiti se novom čovjeku, morate zaboraviti na prošle veze.

– Kad nosimo emocionalni teret kojeg se nismo otarasili, blokiramo sposobnost da budemo prisutni u novoj vezi – dodala je Anderson.

4. Ne zaboravite na svoje potrebe

Pritom je važno imati na umu emocionalni prostor u kojem ste bili i u kojem ste sada.

– Ako sami sebi kažete da ste prošlu vezu već trebali preboljeti, to će samo usporiti proces oporavka – savjetuje Anderson.

Pitanja koja si trebate postaviti prije nove veze

– Prije nego što na društvenim mrežama podijelite kako ste u novoj romantičnoj vezi, zapitajte se što zapravo tražite. Prije susreta sa potencijalnim partnerom, postavite se važna pitanja – savjetuje Lamas.

Svatko se treba zapitati želi li biti svjestan partner te traži li partnera koji se uklapa u njegov životni stil, ciljeve i snove. Usto, važno je ustanoviti zašto je prošla veza propala te što želite u novoj vezi, koje ustupke ste spremni učiniti, a što je razlog za ponovni prekid. Valja ustanoviti i čemu se nadate kod novog partnera. Je li to uzajamno poštovanje, zabava, avantura ili nešto treće?

Odgovori na ova pitanja pomoći će vam da svjesno uđete u novi odnos bez potrebe za uspoređivanjem sa prošlim partnerom.

– Samo zato što se neki odnos prekinuo, to ne znači da ste gubitnik. Kad primijetite da su drugi oko vas ušli u trajnije odnose jer su se zaručili ili vjenčali, čestitajte im i slavite s njima. Kad slavite ljubav koju vidite oko sebe, potvrđujete da je ona i vama dostupna – savjetovala je Anderson, piše Hellogiggles.

Svatko je dostojan ljubavi, a najbolje ćete je privući ako ste dosljedni i iskreni. No sa novim odnosom ne treba žuriti i u redu je ako vam treba odmor. Ili, u konačnici, možete živjeti posve sretni kao samac i to je također u redu.

Facebook komentari