Upaljen meteoalarm u BiH: Narandžasto upozorenje za 6, a žuto za 4 grada

Meteoalarm na svojoj zvaničnoj stranici objavio je upozorenje za građane zbog obilnih padavina.

Narandžasto upozorenje odnosi se na šest gradova: Banja Luku, Livno, Bihać, Mostar Trebinje i Prijedor.

Žuto upozorenje izdato je za četiri grada: Sarajevo, Višegrad, Foču i Tuzlu.

Prema najavi Federalnog hidrometereološkog zavoda BiH danas će u našoj zemlji preovladavati oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima

U Hercegovini se očekuje i grmljavina. Intenzivnije padavine se očekuju u Krajini, lokalno u Hercegovini i centralnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Dnevna temperatura od 10 do 16, na jugu do 18 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Dnevna temperatura oko 14 °C.

