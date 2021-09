NOVČANI HOROSKOP ZA OKTOBAR: Vodoliju čekaju vanredni dobici, Ovan će biti prevaren, a Strijelac će imati gubitak

U oktobru mnoge horoskopske znakove očekuje želja za napredovanjem, usavršavanjem i poboljšanjem materijalne situacije. Mnogi će željeti da imaju javno priznanje, ali samo oni posvećeni i strpljivi mogu ostvariti uspjeh.

Oni koji budu želeli da impresioniraju druge matrijalnom moći, u tome neće uspjeti. Pozitivne šanse očekuju one koji su spremni da se bore za zajednički uspjeh i angažuju se u timskom radu. U ovom mjesecu očekuje nas retrogradni Merkur koji negativno utiče na tehnologiju i komunikaciju, ali “udara” i na polje novca.

Ovan

Svaka manipulacija i obmana na poslu biće razotkrivena. Čuvajte se prevara, ali i vi nemojte varati jer se to može negativno odraziti na finansije i profesionalni razvoj. Prije svake kupovine dobro razislite i sve provjeriti jer postoji opasnost od rizičnih transakcija. Oktobar neće biti baš idealan mjesec za veliku kupovinu.

Bik

Kreativni uzlet i nalet energije donosi unapređenje i poboljšanje finansija. Bik će uspješno završiti bilo koji posao koji mu se pojavi, a sledi i smanjenje troškova. Jedina prepreka sreći biće pojačana euforija. Sprovođenje čak i ludih planova može doneti uspeh, ali ne donosite odluke nepromišljeno.

Blizanci

Merkur ukazuje da se pripremite za kritike na svoju adresu. Morate ih primiti kontrolišući emocije i donositi razumne zaključke. Izlivi besa mogu dovesti do problema. Štaviše, to će uticati i na status u timu i na nivo prihoda. Sredinom jeseni gubitak samokontrole može dovesti do nestabilnih finansija.

Rak

Prva polovina oktobra biće izuzetno aktivna za Raka. Na poslu će se pojaviti novi veliki projekti koji mogu dovesti do značajnih finansijskih prihoda ili rasta karijere. Na ličnom planu, predstavnike ovog znaka čekaju harmonija i porodični sklad.

Lav

Oktobar će biti izazovan mesec za Lava. Moraćete da se potrudite da biste osvojili svoje “mesto pod suncem”. Uspećete da pronađete podršku, smirenost i olakšanje u naručju svoje porodice. Ovog meseca morate posebno da vodite računa o finansijama, ali ne dozvolite da vam negativne promene utiču na zdravlje. Izbegavajte stres i pokušate da se odmorite što je više moguće.

Djevica

Djevice se moraju pridržavati uobičajenog životnog ritma. Ne biste trebali nešto radikalno mijenjati, to će uticati i na materijalna pitanja. Neki predstavnici znaka u oktobru će imati priliku da izvrše renoviranje ili preuređenje u svom domu. Astrolozi preporučuju da budete izuzetno oprezni sa finansijama, moguća je obmana pri kupovini neophodnih stvari i robe.

Vaga

Za one predstavnike znaka koji su svojevremeno pribegavali korišćenju kredita, postoji rizik kratkoročnih problema ili nesporazuma povezanih sa njima. Da biste izbegli moguće probleme, vredi kontaktirati stručnjake i proveriti sve bankovne račune. Osim toga, preporučljivo je ne pozajmljivati novac od bilo koga u oktobru, čak i ako situacija izmakne kontroli.

Škorpija

Ovog mjeseca predstavnici znaka imaće pozitivne promene u materijalnom smislu. Malo je verovatno da ćete morati da brinete o nedostatku sredstava za neki posao. Ali istovremeno treba imati na umu da se novcem mora pravilno raspolagati. Oni predstavnici znaka koji se u ovom trenutku bave kupovinom nekretnine ili obnovom trebali bi pravilno izračunati svu svoju finansijsku uštedu.

Strijelac

Uprkos činjenici da u oktobru neće biti velikih dogovora, kupovina i potrošnje, Strijelac bi trebalo da bude mudar i da ne kupuje ništa nepotrebno. Spontana kupovina nepotrebnih stvari može dovesti do frustracije i anksioznosti. Da ne biste požalili, pokušajte da privremeno ograničite male kupovine početkom mjeseca. Krajem oktobra mogući su dodatni troškovi.

Jarac

Glavni zadatak ovog mjeseca biće pravilno planiranje zadataka, nabavki i potrošnje. Izgleda da postoji mnogo stvari o kojima ćete morati ozbiljno razmisliti. Za mnoge predstavnike ovog znaka ovaj mesec obećava prekretnicu u karijeri i finansijskim mogućnostima. Da biste zadržali sreću na svojoj strani, pokušajte da isplanirate sve velike troškove.

Vodolija

Oktobar 2021. doneće neočekivanu sreću Vodolijama. Najverovatnije će sve ispasti potpuno drugačije od onoga što ste prvobitno planirali, ali na kraju će vam sve ići po planu. Glavna stvar je biti strpljiv i pokušati pronaći ravnotežu između potrošnje i štednje. Mnogi Vodolije u oktobru će čekati dodatne izvore prihoda.

Ribe

U oktobru Ribe mogu očekivati dodatni troškovi. Razlozi će biti vezani za hitne potrebe, kvarove kućnih aparata ili implementaciju neke ideje koju ste davno osmislili. Ovog meseca razmislite o povećanju zarade, dodatnom ili novom poslu. Iz svake situacije postoji izlaz, ali je važno da se potrudite.

