Sattler: Dodikove priče o povlačenju saglasnosti ne dolaze u obzir, niko od građana nije zainteresovan za vještački izazvane blokade

ohann Sattler, šef Delegacije EU u BiH, komentarisao je danas aktuelna politička dešavanja u našoj zemlji. Dio njegovih izjava odnosio se i na najave člana Predsjedništva BiH, Milorada Dodika, kako će Republika Srpska povući saglasnost za rad Oružanih snaga BiH i VSTV-a.

On je istakao kako bilo kakve priče o povlačenju saglasnosti ne dolaze u obzir, te je poručio domaćim političarima da se fokusiraju na reforme.

– Nema diskusije o tim pitanjima. Mislim da je kranje vrijeme da se ponovo vrati za sto i započne razgovore o temama koje su od suštinskog interesa. Za tango je potrebno dvoje, a u ovoj zemlji je više strana i pozivam ih da se vrate i posvete svojim zadacima, rekao je Sattler.

Sattler naglašava da se pred Bosnom i Hercegovinom nalazi važan period, a posebno je istakao posjetu predsjednice Europske komisije, Ursule von der Leyen, koja bi u našu zemlju trebala doći u četvrtak.

– Ulazimo u značajnu fazu za državu. Za dva dana imamo posjetu Ursule von der Leyen koja dolazi da otvori most na Svilaju koji je finansiran sredstvima EU. To govori da mi sa svoje strane ulažemo novac i ispunjavamo svoj dio zadaće i zato očekujemo da domaće vlasti urade svoj dio zadaće i razgovaraju o problemima koji tište građane. Niko od građana nije zainteresovan za vještački izazvane blokade koje blokiraju rad institucija. Građani žele razgovore o privredi, oporavku i zdravlju i to je ono što je primarno, kazao je on,piše Oslobodjenje

