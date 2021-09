Arijana Memić odgovorila Bakiru Izetbegoviću

Tako je u jednom dijelu intervjua Izetbegović kazao da ga je Muriz Memić, Dženanov otac, posjetio prije četiri – pet godina i tom prilikom mu rekao da zna ko je ubica njegovog sina: “I on je to poslije više puta ponovio u javnosti. Dakle, ne znam ja tu stvar, gospodin Memić tvrdi da on zna i ne bih htio sada da prozivam čovjeka, ali ako zaista bilo šta zna, a rekao je to javno, neka kaže to Tužilaštvu.”

Na ovu njegovu izjavu zasad nije odgovorio Muriz Memić, ali jeste njegova kćerka i sestra ubijenog Dženana – Arijana Memić.

“Bakire Izetbegoviću, neka politika konačno prepusti naš slučaj pravosudnim institucijama i prestane se miješati,prenosi Radiosarajevo

Tužilaštvo treba da istraži a sud na kraju da kaže ko je ubica”, poručila je ona, pa nastavila:

“O tome koliko ste vi stali uz našu porodicu najbolje govore SUZDRŽANI.

O tome koliko ste vi stali uz našu porodicu najbolje govore botovi koji godinama pljuju po mome ocu, po našoj borbi koja za cilj ima samo to da saznamo istinu i da ubice budu kažnjene.

Bio si s mojim ocem, sjedio, sve ti je ispričao, dušu otvorio – to je bilo prije 4 godina. Zašto se javljaš DANAS baš, kada su domovi dva člana tvoje stranke pretresani?

Prestanite s igrama više, ljudski život je u pitanju, a ne kojekakva predizborna kampanja.”

