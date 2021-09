Stanivuković: “Samo što se nismo otcijepili od BiH”

“Gospodin Dodik i ja ne razgovaramo, mi se politički razlikujemo. Ja želim da on postane politička prošlost tako da moj narod dobije budućnost, dok on ne želi da ja politički postojim. Кada smo imali otkrivanje spomenika Stefanu Nemanji, ja sam njega pozdravio i pružio ruku. On to nije učinio. I juče sam isto klimnuo glavom, on je glavu okrenuo. To govori o nečijoj kulturi i nečijoj mogućnosti da se izdigne iznad nečega”, rekao je Stanivuković.

Između ostalog, banjalučki gradonačelnik poručio je da treba zadržati hladnu glavu i voditi “mudru politiku, kako unutar BiH, tako i izvan nje”.

“Mislim da je greška lagati svoj narod. Već 20 godina, svaki dan, samo što se nismo otcijepili od BiH. I tako već 20 godina, zato što je to postao svojevrsni politički predizborni trik”, napomenuo je Stanivuković. prenosi “Novi“.

Facebook komentari