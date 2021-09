Feraget: “Nisam u stanju bitku izvesti sam do kraja, ali ću uspjeti zbog vas”

Protesti se održavaju na trgu ispred Narodnog pozorišta, gdje je stigao i otac ubijenog Dženana, Muriz Memić.

Uz porodicu Memić je svakako i njihov advokat, junak našeg vremena, Ifet Feraget koji je poručio:”Ja sam punog srca došao zbog vas. Nisam u stanju bitku izvesti sam do kraja, ali ću uspjeti zbog vas”, poručio je Feraget.

Rekao je kako su djeci potrebni novi snovi i da su ovi slučajevi trebali za mjesec dana biti završeni.

“Alisa, u zatvor”, poručili su okupljeni.

“David nije pljačkao kuće, nego se to uklapalo u priču. Tužioci su svjesno kreirali saobraćajnu nesreću u Sarajevu i zadesno utapanje u Banja Luci. Pri ubistvu vam ne treba advokat, država je dužna sprovesti istragu, ali ovdje fali država. Bitno je utvrditi odgovornost Burzić, Vreće, Lepira, policijskih komesara… Vidjeli ste neki dan da može. Bit će ovdje u presudi i tužioci jer je to opasnost veća nego kada to uradi kriminalac. Odgovor ovih porodica je dostojanstven. Murize i Davore, rekao sam im – nikada nemojte uzimati pravdu u ruke – i poslušali su me. Mi imamo dokaze, ne treba nam vrabac u ruci, mi možemo imati i goluba, eto njima vrabac,piše Radiosarajevo

Gospodine Schmidt, pet je do 12, tjerajte ih da rade svoj posao”, rekao je Feraget reagujući na to da mu je novi visoki predsjednik jučer u odgovoru rekao da postoji vladavina prava.

Facebook komentari