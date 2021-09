Pravda za Dženana i Davida: Muriz je krenuo, Davor je krenuo – dolazite li vi

Upravo ovako su najavljeni, uz snimak, protesti koji će biti održani u glavnom bh. gradu 11. septembra sa početkom u 13 sati za nastradale mladiće Dženana Memića i Davida Dragičevića.

Podsjetimo da smo nedavno razgovarali sa očevima nastradalih mladića, Murizom Memićem i Davorom Dragičevićem koji su pozvali građane da dođu u subotu na proteste.

“Pozivam građane da budu 11. septembra na jedinoj strani, a to je istine i pravde. Proteklih godina smo Muriz i ja izgovorili neke teške riječi, ali tačne, to se i pokazalo. Nalogodavci ubistava su i dalje na slobodi zbog podrške vlasti i krajnje je vrijeme da se to promijeni, te da se svi pohapse. Država mora smoći snage da dokaže da pojedinac nije jači od države i da niko nema pravo oduzeti život, bez obzira ko mu je otac, babo, ćaća…”, poručio je Dragičević za Radiosarajevo.ba.

Pojasnio je kako su njegove i Murizove riječi potvrđene, te da “rješavanjem oba ubistva pravosuđe može vratiti povjerenje građana i zaustaviti sunovrat države”.

“Dok god su ubice i nalogodavci na slobodi – niko od nas neće biti siguran”, rekao je Dragičević.

Memić je također pozvao sve građane da im se pridruže u subotu kako bi se “ukazalo na kriminal i korupciju u našoj zemlji”.

“Ja i Davor ne možemo vratiti naše sinove, ali sutra se isto ovo može desiti svakome od nas… Mi smo dokazali da je istina sve što smo govorili ove godine, da su se naše tvrdnje pokazale istinitim… zato građani trebaju doći 11. septembra – jer se ovo može desiti bilo kome”, poručio je Memić , piše “Radiosarajevo“.

