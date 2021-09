Interes za vakcinaciju u Mostaru sve veći, ali nedovoljan za kolektivni imunitet

Nakon što su u Mostar stigle vakcine proizvođača Sinofarm i Pfizer, povećalo se i interesovanje građana za vakcinisanje u ovom gradu, koje je u vremenu kada je dostupna bila samo AstraZeneca, bilo jako malo, prenosi Anadolu Agency (AA).

Vakcinacija se vrši u jutarnjim satima, kada se mogu zabilježiti najduži redovi za čekanje, a prema riječima zdravstvenih radnika, dnevno se u prosjeku cijepi oko 400 građana. Čelnike medicinskih ustanova raduje podatak da se interesovanje za cijepljenjem povećalo, međutim, to još uvijek nije idealno, ističu.

“Interes građana za Pfizer vakcinama je veliki i njih ne koristimo za cijepljenje u danima otvorenih vrata. One idu preko porodičnih ambulanti, uz triažu, i to za osobe koje imaju teška oboljenja“, kaže za AA direktor Doma zdravlja Stari Grad Mostar Edin Kapetanović.

On je ranije apelovao na stanovništvo da se cijepi, jer je to jedini put do kolektivnog imuniteta.

“Imali smo loš period, kada su građani zaobilazili vakcine Sinofarma i AstraZenece. Bila je to druga polovina sedmog i prva polovina osmog mjeseca. S pogoršanjem epidemiološke situacije, odnosno s porastom broja zaraženih, interes za vakcinacijom je porastao. Istini za volju, daleko je to od onoga što je potrebno i što bi bilo u cilju postizanja kolektivnog imuniteta“, dodaje Kapetanović.

U Domu zdravlja Stari Grad Mostar dosad je vakcinisano više od deset hiljada građana prvom dozom, dok je oko pet hiljada primilo obje doze vakcine.

Inače, epidemiološka situacija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu svakim danom je lošija. Tokom posljednja 24 sata u Klinici za infektivne bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar preminule su tri osobe od posljedica zaraze koronavirusom. Na bolničkom liječenju trenutno su 102 bolesnika od kojih je 15 na invazivnoj i četiri na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji, dok su ostali klinički stabilno.

Bolnički kapaciteti u COVID bolnici su davno popunjeni, pa je za smještaj bolesnika koje je nužno hospitalizirati ponovo izdvojen peti sprat mostarske bolnice. Popunjen je i odjel u Kantonalnoj bolnici “Dr. Safet Mujić“, gdje se hospitaliziraju pacijenti samo sa srednje-teškom kliničkom slikom.

Facebook komentari