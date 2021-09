VIKI UCIJENILA POPOVIĆA! Ovo su uslovili pod kojima ona ostaje u žiriju!

Viki Miljković imala je sastanak sa Sašom Popovićem povodom nove sezone Zvezde Granda. Kako se u medijima saznaje, pjevačica želi da i dalje bude dio žirija, ali sada pod novim uslovima.

– Viki i Saša su se našli na ručku i porazgovarali o novoj sezoni Zvezde Granda. On joj je saopštio koncept koji je osmislio i šta ih sve očekuje od oktobra, ali ga je Viki iznenadila kada mu je saopštila da ostaje u žiriju, ali pod nekoliko uslova. Naime, ona mu je rekla da ne želi više da se bilo ko sprda na njen račun i da očekuje od Popovića da reaguje kada vidi da neko iz žirija pretjeruje sa komentarima na njen račun. Napomenula mu je da ona umije da se brani, ali da je uvijek birala način i riječi kako će dato uradi. Isto tako mu je zamijerila što je on skoro svaki put prekidao ili požurivao kada je nekog komentarisala. Rekla mu je da to više neće da dozvoli i da očekuje da bude ravnopravan prema svima. Popović se branio da je ona sve pogrešno shvatila, i da će da uzme u obzir sve što mu je zamjerila – priča izvor blizak pjevačici i dodaje:

– Viki je takođe predočila Saši da će se sada malo drugačije i ona postaviti prema kandidatima, i da će od samog početka biti stroža i oštrija. Tada se Popović našalio sa njom i rekao joj da postaje kao Bosanac – kaže dobro obaviješteni izvor. prenosi “Pressmedia“.

Podsjetimo, jedan od članova žirija u najpopularnijem muzičkom takmičenju na Balkanu će biti folk zvijezda Svetlana Ceca Ražnatović.

