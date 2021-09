GORICA DODIK PROGANJA VUKANOVIĆA, ON JOJ BRUTALNO ODGOVORIO: “Znam da je SNSD-ovom režimu svaki dan muka”

“Moj današnji dolazak na Jahorinu izazvao je pravu pometnju u redovima vladajućih. Odmah sam dobio pozive sa nepoznatih brojeva i pitanja što sam došao i šta želim da snimam, a da sam pomno praćen govori i fotografija, sa naslovom ‘Mukica’, koju je na svom ‘Twitter’ nalogu objavila Gorica Dodik, kćerka Milorada Dodika”, piše političar Nebojša Vukanović na svom blogu.Naslov je dobar, jer znam da im je svaki dan od mene muka, ali je pitanje ko me to prati, fotografiše i obavještava moćnike o mom kretanju? Ko me je fotografisao dok sam snimao prilog o bacanju 20 miliona maraka u vladin hotel Rajska dolina, i ko je poslao fotografije porodici Dodik?,piše Slobodnabosna

Jugoslavija se raspala u krvi i propala, ali su UDBA i udbaši opstali, samo sa nekim drugim imenima. Drago mi je da me Služba pomno prati, jer to znači da sam u sigurnim rukama, ali je jasno da režim pomno prati svaki korak svojih političkih protivnika i slobodnih novinara, i da živimo u totalitarnom sistemu u kome režim sve strogo kontroliše.

