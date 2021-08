Sladić nema dobre vijesti: Ovog vikenda moglo bi i zasniježiti

Danas se u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa kišom.

U Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, rijetko je moguć lokalni pljusak.

Kako je meteorolog Nedim Sladić kazao, ovo klimatološko ljeto završava obilnijom kišom ovog vikenda, posebno na sjeverozapadu zemlje i gotovo pa oktobarskim temperaturama. Na Kredarici bi moglo i zasnježiti, što znači da je prilično hladan vikend pred nama!

Po visini prisutna je visinska ciklonalna cirkulacija pozicionirana centrom nad Baltičkim morem i njeno sporo premještanje prema Njemačkoj, a pripadajuća visinska dolina osom se produbljuje prema Đenovskom zaljevu uz zonalno (zapadno) visinsko strujanje. U prizemlju ciklogeneza nad Đenovskim zaljevom (oblast Ligurskog mora), uz pripadajuću hladnu frontu koja talasa preko Balkana, a koja se veže za matični centar nad Baltikom.

Prognozira se novo naoblačenje praćeno kišom i pljuskovima koje će najprije zahvatiti područje Krajine, a do jutra i prijepodneva zahvata zapadne, sjeverne, sjeveroistočne i djelomično centralne predjele, linijom sjevernije od Sarajeva. U Hercegovini većinom umjereno na krajnjem jugu, prema njenom sjeveru češće pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne većinom pretežno oblačno sa povremenom kišom, izglednijom prema istoku, sjeveru i sjeveroistoku Bosne. U jugozapadnim, sjevernim i sjeveroistočnim predjelima Hercegovine izgledni su prolazni, slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, do centralnih predjela Bosne sjevernog i sjeverozapadnog, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 17 do 21, u centralnim predjelima Bosne do 23, a na jugu do 26 ºC. Na području Krajine i Posavine dnevna temperatura osjetno niža usljed prodora hladnijeg zraka, i većinom od 13 do 16 ºC.

Novi val padavina sa zapada kontinenta u prvim satima subote zahvatit će najprije zapadnu Bosnu i Krajinu. Padavine će biti intenzivnije, nerijetko i obilnije zbog čega u kratkom vremenskom periodu se ne može isključiti pojava mjestimičnih bujičnih i urbanih poplava. U većem dijelu zemlje ujutro i prijepodne pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima, najmanje izgledni u centralnim i istočnim područjima Bosne. S odmicanjem ciklone prema jugu Jadrana i promjenom visinskog strujanja, s Jadrana prema Hercegovini očekuje se veći priliv vlažnog zraka koji će uzrokovati intenzivnije pljuskove praćene grmljavinom, naročito u planinama jugozapadne Hercegovine gdje se očekuje veće hlađenje, širenje i kondenzovanje zraka, kako se bude topliji zrak istiskivao iz prizemlja i mijenjao hladnijim. Najmanje padavina prognozira se u centralnim i istočnim područjima Bosne. Prema kraju dana i navečer postepen prestanak padavina na području Krajine. Očekivane količine padavina – u većem dijelu zemlje od 5 do 15, lokalno do 20, u Krajini i Hercegovini do 20 do 50 mm, lokalno i iznad. Vjetar umjerene jačine, do centralnih predjela Bosne sjevernog, a u Hercegovini južnog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 13 do 17, u centralnim predjelima Bosne do 20, na jugu do 25 ºC.

U nedjelju se prognozira pretežno oblačno i prilično hladno vrijeme za kraj augusta. Povremena kiša očekuje se u Hercegovini, centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Padavine nisu obilne. Bez padavina u Krajini, zapadnim i sjevernim predjelima Bosne. Prema kraju dana postepen prestanak padavina, od sjeverozapada i djelomično razvedravanje. Vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 18, a dnevna od 13 do 18, na jugu do 24 ºC.

Ipak, čini se kako će septembar imati milosti za sunčane dane.

Puno je upita za septembar. Ne brinite, imat će se kad i u septembru otići do mora i još koji put iskupati i isunčati na umjereno toplim ljetnim danima u kojima nije niti prevruće ni prehladno – već taman, jer smo sa žestokom vrelinom završili. P.S. za vrućinu u septembru iznad 35 °C birajte Tursku, onu od oko 40 °C pak Egipat, napisao je Sladić,prenosiDepo

