“Pfizer” slabi brže nego što je predviđeno

Nakon što je Izrael u martu krenuo u intenzivno vakcinisanje većeg dijela svog stanovništva i ponovno otvorio ekonomiju, ova mediteranska nacija postala je svjetska zvijezda.

Pet mjeseci Izraelci su uživali u okusu postpandemije, uz vesele ulične zabave bez maski i prepune restorane. No sada, s obzirom na to da je izraelska zaraza koronavirusom dostigla vrhunce koji su posljednji put viđeni u februaru, a javnost se pripremila za još jedno potencijalno zatvaranje, naučnici se pitaju što je pošlo po zlu u zemlji u kojoj je 80 posto odraslih osoba primilo dvije doze.

Niža učinkovitost

Čini se da odgovor leži u tome što BioNTech/Pfizer vakcine i s dvije doze, koje je Izrael koristio gotovo isključivo, blijede s vremenom brže nego što je predviđeno, povećavajući rizik od koronavirusa. To na kraju ostavlja prve vakcinisane građane – općenito najstarije i najugroženije – u povećanom riziku od zaraze.

U medicinskom centru Sheba, najvećem u Izraelu, istraživači su rano identificirali ovaj trend.

– Mjesečni testovi krvi medicinskog osoblja, od kojih su mnogi vakcinisani u decembru prošle godine, počeli su pokazivati pad nivoa antitijela i značajan pad do juna. To je bilo prilično alarmantno. Nakon otprilike šest mjeseci, shvatili smo da nivo antitijela među našim osobljem opada i da je u cijelom Izraelu došlo do povećanja broja pacijenata. I to se događalo paralelno sa delta sojem koronavirusa – izjavio je Arnon Afek, visoki funkcioner u ovoj bolnici.

Do avgusta su, prema ministarstvu zdravstva Izraela, studije pokazale da je učinkovitost vakcina Pfizer protiv infekcije pala na 39 posto, a na čak 16 posto za ljude koji su još u januaru dobili drugu dozu.

Četiri mjeseca

Studija sa Univerziteta Oxford objavljena prošli četvrtak pokazala je da se učinkovitost Pfizer vakcine gotovo prepolovila nakon četiri mjeseca. Pfizer, koji je blisko sarađivao s Izraelom tokom pandemije, podržao je vladinu procjenu.

Zabrinjavajući je i broj ljudi koji zahtijeva hospitalizaciju. Kako je Delta soj počeo da se širi u Velikoj Britaniji u kojoj se većina građana vakcinisala AstraZenecom, udio slučajeva zaraženih koronavirusom kojima je potrebnaa hospitalizaciju pao je za 70 posto u odnosu na prethodni val. U Izraelu, gdje je više starijih osoba bilo vakcinisano ranije, a Delta stigla kasnije, taj je broj pao samo za 40 posto.

Treća doza

Govoreći na sjednici vlade u prošlu nedjelju, premijer Izraela Naftali Benet (Bennett) rekao je:

– Paradoksalno, trenutno su najugroženija grupa oni koji su primili dvije doze, a tek su trebali primiti treću. Kreću se sa osjećajem da su zaštićeni – ne razumiju da druga doza s vremenom slabi u odnosu na soj Delta,piše Avaz

